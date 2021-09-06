鄭立：中港偷渡是防疫的大缺口

不知道這個理由是真是偽，如果這是真的，足見偷渡也不是單純因為走私或者打黑工這些傳統「大飛」的犯罪，除此之外還有很多誘因令兩地的人想要來往，是次意外畢竟只是冰山一角。

相信這種做法並不罕見，甚至在疫情封關的這兩年，足以形成一條產業鏈。諷刺的是，過去開放自由行，就是為了吸引花得起錢刻意來香港購買名牌的消費者；今天順理成章地，成為這條產業鏈的顧客。

這種偷渡的存在，無疑是突破了香港的封關政策，這也許解釋了，為何香港常有「來源不明」的確診者。如果任何合法的渠道，都已經封閉妥當，那麼最好的解釋，自然就是非法的人口流動，也就是偷渡。

可派更多紀律部隊巡查偷渡登陸點

如果香港不斷有偷渡的人口流動，那就算用怎樣激進的手段去清除病毒，最終都不可能成功。一個漏水的袋，你怎樣灌水進去，最終努力都會付諸東流。特別是為了這次抗疫犧牲大量利益的市民和小商戶，甚至因為抗疫而關門的，他們的犧牲會被這些偷渡行為浪費掉。

關於怎樣反偷渡，我總不能建議香港政府在香港海域佈置水雷，或者在大嶼山建立萬里長城，不過在可行的情况下，調派更多的紀律部隊去巡查中港偷渡的登陸地點，應該不算什麼異想天開的事情。這比起各種勞民傷財的事後補救來得有效得多。

作者是專欄作家

[鄭立]