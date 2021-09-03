曾志豪：「一國兩制下的香港」如何教授？

「少了」的是課堂中「少了」學生、老師，不論是移民找新出路，還是藍絲所講「走咗唔好返」，教育界都要面對有人離開香港的事實。

「多了」的是什麼？便是「公民與社會發展科」，開始取代「通識教育科」，有教育界直言這一科目最難教授，因為怕說錯教錯被人找錯。

這個學科如何結合實際，教授學生？

一國兩制下的香港，究竟如何判斷一個機構有罪？

舊一代的認知，是要由警察拘捕、律政司起訴、法庭判案，這才叫「定罪」。但今天這個世代，完全沒有了這種「程序」，你看看消失了的教協，從頭至尾，都沒有任何一個人被拘捕，更不要提律政司起訴，有的只是一些建制頭臉人物在輿論上呼風喚雨、指點江山，用許多不同的字眼，什麼「縱容」、「包庇」、「黑暴老師」，再加一個「幕後資金」，便扣上許多頂山大的帽子，然後這個組織便要自行解散！

612基金也是新規矩下的祭品，一句「調查捐款是否涉及外國資金」，便自動引伸為涉嫌「勾結外國勢力」危害國家安全的罪行。

如何教授學生，在香港一個人是如何由無罪變成有罪？看看何韻詩的例子，幾個月前，她仍然是一個正常的社會知名人士，即使行為受到關注，也仍然享有正常的公民權利。但她忽然被香港某些建制報章「點名」，指控她可能觸犯（記住只是可能觸犯）《國安法》，她的命運已經完全改變，一個本來即將舉行、申請手續齊備的音樂會，突然就被主辦單位取消，理由是「可能危害公共秩序或安全」，但毋須任何填充解釋如何「可能危害」。

是良民還是犯法者 居然由輿論主導

我們該告訴學生，今天香港，你是良民還是犯法者，原來不是由執法部門決定，也毋須法庭審理，居然是由輿論主導；報紙說你是黑暴你便翻不了身，左派說你可能觸犯國安法，你便插翼難逃。最不堪的是，連執法部門自己也跟隨歪風，不講證據便拋出「顏色革命」之類的指控。這些都是「一國兩制」下的香港新秩序，學生要好好記住了。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]