洪清田：為中國現代化、為中美/西關係：「香港學」是、可以是什麼

鄭國漢文章貶抑香港這「出口」與「香港學」的無足輕重、不自量力與浮誇自娛，以香港的弱小對照中國（現在）的體積、權勢和力量的「大到不可撼動、沒問題」。

（1）不反思 怎進步？

進步、復興和發展「永遠在路上」。只談香港與中國的「現在」，不及「過去」和「未來」，不談現代人文的不足和如何補足，沒反思中國200年、100年、70年、40年各階段的「被折騰、自折騰」的正反內外因素，是麻痺、坑害中國。中國怎進步、怎復興和發展？怎走出去做「可親醒獅」？

羅馬的沒落，從「眼前一切都好、就是好、不可能不好下去」開始。這常識原理規律貫通中外古今歷史的「時間結構」和「空間結構」。孔飛力（Philip Kuhn）的《叫魂》揭開乾隆盛世大清，內因是晚清困局的主因。

（2）500年「西升東沉」

五四運動由國運危殆、國恥連連，反思中西百年關係和中西文化千年異同，為中國、中國人和中國文化找生路。中國共產黨和今天中國，承繼和超出五四運動的動量，觸動「體、用」之上的「魂」，以蘇聯的方式，為幾千年幾度輝煌和500年的「西升東沉」繼續算總帳，向世界討個說法。

宋朝是中國的文明與藝術高峰，明朝是中國的暴虐統治高峰。宋明理學把暴虐統治、文明與藝術有機結合和操作化，全民沉溺心法氣化（宋明理學的心性法度和氣化）、敗壞內腐而無知無覺。宋明成為中國500年來陷入下降軌的轉捩點，中國的世界地位自此讓位給西方現代世界。

西方自發和東方外來現代化的過程中，天翻地覆，人和世界、價值和尊嚴都經撕心瀝血的重新界定和定位。大中小文明在主觀與客觀的順與逆的變與不變中，以命相搏，陷入殺戮戰場。一些是拒絕現代、轉不了型，一些集體人扮神，「人魔神獸」衝過頭，以「此刻」唯心主義地界定「過去、現在、未來」，以自己的方式重塑現代。中國先是前者、繼而後者。日本一開始是後者、繼而前者。

日本一開始誤將皇民當作公民，上下同心同德集體「人代神職」，忍不可忍的、認真勤學西學的現代科學政治經濟軍事，以軍國主義創出奇蹟，成功復活和復興「萬年一系」，神速崛起打敗俄國和中國後忘其所以，加入西方的國際競賽，一戰時是戰勝國但沒「獎品」，認為被西方歧視，於是舉國發憤出征，與大多數西方及東亞國家為敵，禍己禍人。時而說「我強了還受委屈和恥辱！」，出征是被動被迫討回公道，時而主動構想及倡議、祭出大東亞共榮圈理想，出征是替天行道，解放黃種，為全人類作貢獻。主動或被動都是「唯我唯主」、唯心主觀「人代神職」大擴張。

（3）「香港學」第一課：拋掉「人代神職」的「唯我唯主」妄虛

中國、中國人、中國文化走向世界融入人類大家庭，最核心的糾結在5000年holism的龐大單元「唯我唯主」（mammoth egocentric monism）文化魂。

五四運動以來，歷史在考驗中國人怎樣面對不足和挫折，能不能治好中國5000年「唯我唯主」心魔，全民一走出初民神壇社灶，拋掉「人代神職」妄虛，重生、成熟、復興。前後200多年迄今，多少代人多少方法上下求索多少前仆後繼多少血淚折騰，寸進和倒退之間不斷反覆，都過不了這「坎」。百多年各階段，香港和「香港學」標誌中國向現代世界更進一步的方向和標準。就人文價值及世界觀而言，拋掉「人代神職」的「唯我唯主」妄虛、轉向個體化的自由化理性化世俗化，是「香港學」第一課。

香港幾乎無痛補完課，幾次站在歷史正確的一邊。要學香港，這是第一課和最後一課；中國還有很遠，永遠在路上。

孫中山領導中國走向（資本主義）西方，五四後中共領導中國走向（超越資本主義）西方，上「魂」層禁區探險，驚心動魄。出路在香港。

（4）「香港學」化矛盾為發展資源和動力

中國文化魂經200年的生死存亡磨難，解除不了中西恩怨的創傷心魔，如今總動員和透支「唯我唯主唯心」holism文化魂，救亡成功，靠人口和體積的集體主義專制正能量大發展，走向世界，要做「可親醒獅」，但不知如何融入人類大家庭。一方面，既不懂又不屑不願按西方標準、平等玩現代「運動遊戲劇」（game-play）；另一方面，又不能自定標準、玩中國人只懂的集體主義剛柔互濟正能量實用實力功架。

現代化難在holism的多元分化及自由開放，轉化過程中，必須維持某種新或舊或半新半舊的一致一統一體一元一核心。如今中美/西關係之難解，一方面是中國holism不願變又不能不變；另一方面是中國不跟西方方式變，要「走自己的路」，以holism方式救活holism，但西方不讓中國復活、復興holism（中國稱為「遏制」）。

中西方千年現代化湍流中，上述的難關香港幾乎「沒難度」。「香港學」化古今中外人魔獸性的矛盾為發展資源和動力，物競天擇中自生自滅，內外容忍和信任，live and let live，成為面向世界的一彎福地避風港。

對中國而言，現代化客觀上是5000年holism的「鑿七竅」，香港先行，中國拒絕。香港以較低代價走出中英的傳統holism、轉化為現代holism，並且解除了中西恩怨的創傷心魔，成功做了現代世界的「可親小醒獅」。

（5）如今中國更須香港伴飛領航

開放改革後，中國官民如夢初醒，發現1949年後30年主觀想像的「香港」並不存在，存在的是「另一個（如珠如寶）香港」，於是一窩蜂如癡如醉大搞「香港學」。

三四十年前，我預見，50年內，內地新世代少壯派生於開放改革「地震後」世界，未經艱難、忘其所以，忍不了「香港」這個「孽種」，會忍不住要替香港再「鑿七竅」。我屢次對陳佐洱魯平張浚生鄒哲開李儲文等談「香港學」的「現代化啟示錄」。大家共識是「開放改革不能沒有香港」；八九六四後，他們不講，我講，他們不忿，也會忍住，不反對。

如今「香港學」大陸失迹影，問題不在「香港學」不夠資格或分量，可能是太過量，中國受不住、忍不下。溫家寶在香港說「香港是中國的香港，香港是香港人的香港，香港也是面向世界的香港」，之後逐漸降調，着意忘記在香港的「化廢為寶」。

如今中國不單是走出去、融入人類大家庭，而是走出去、（要）領導世界。這更須知己知彼，更準確認識幾千年「時空結構」的中西異同，尤其500年中西易位。不論有多少「科學」知識，愈多愈須永久持續、時刻不斷的自覺自省自制，先決條件是擱下狹隘的「唯我唯主」，以自信而不自矜的開放心理質素面對內外的客觀正反面。這正是中國所短，香港和「香港學」所長。

百多年香港這樣子伴中國走過現代時空，如今中國更須香港伴飛領航。中國自己來，從反面反向開始，能否成事成疑，即使成事，過程的代價和時間可能不是中國和世界承受得起。

（6）香港面對異族的「平常心」經驗或可替中國解惑排難

新任駐美大使秦剛說，中美重新開始「互相認知和調適」的過程。這種文明交流、衝突、融會及轉化的過程，香港已進行百多年。中西地殼大挪移湍流中的「互相認識及適應」，世界沒有比香港更成功的。

中國走出去、融入人類大家庭和（要）領導世界；「融入」與「領導」相因相成，兩者必須有機結合，而非對立互斥。但中國一方面全球佈局、加大力度推進領導，一方面（策略上）否認挑戰/取代美國。這可能是策略，但策略上的進退可以「不戰而屈人」，撿便宜，也可以自耗和自欺，甚而準備與不準備之間、敵我互動中懵懵懂懂擦出意外，造成歷史悲劇（第一次世界大戰，很多歷史學家只找到這因由）。中國沒有/不敢面對「與世爭鋒」這「自加挑戰」的現實，香港和「香港學」百多年面對異族異域的「平常心」經驗或可替中國解惑排難。

香港不單是世界遺產，而是人文寶藏。「香港學」的重要性，不單是對香港，更是對中國和世界而言。不論人類懂不懂，「香港學」百年內用世的輝煌可期。

作者是牛津大學「香港學」（Hongkongology）研討系列訪問學人（2013）

[洪清田]