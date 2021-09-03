林朝暉：如何讓香港從政者掌握「大局意識」？

一周下來，具體措施如何在港落實，有待時間沉澱。

但有趣的是，不少時事評論焦點，並非放在「宣講會」內容；主要批評在場議員提問質素低，或指特區管治人才缺遠見及水平，恐難把握規劃內容及要義。

兩者都說明同一問題，就是香港參政者（尤其政治領袖）如何可培養出「國之大器」或培養足夠的大局視野，有能力充分掌握及解讀「國家政策」要義；甚至更進一步要求，對時局有較好的戰略思維，反過來貢獻良策予國家政府。這也是回歸近25年來，一直迴避去處理的政治問題。

香港上下缺乏「憂患意識」

每次觸及這課題，研究過程中筆者總會不禁有以下3個問題，同是彈丸之地的新加坡又是如何做到？港英政府年代的香港又是如何做到？我國的官僚制度又是如何做到？筆者尚沒整理出系統的答案，但想藉本文嘗試與讀者分享思考特區「戰略意識」缺失，其中3個關鍵問題：

第一，缺乏「危機感」。在思考如何建立人才的「戰略格局」時，不難發現近年不少教授商業領導的著作，以至互聯網創業者的分享，都不謀而合地提到「危機感」；而這種「憂患意識」也驅動創業者及商業領導們不斷創新，應對市場萬變、超前對手。「戰略」一詞本來就是借用軍事部署的概念；以超前思維應對未來可能危機，而非守株待兔，等待危機而至，四出撲火。

以新加坡政府為例，立國以來不斷強調「憂患意識」。筆者發現新加坡執政黨層面不止內部不斷強調「生存危機」，更藉反對黨的得票率，作為不斷鞭策及檢視自己不足的指標。人民行動黨黨內也有意識地培養不同年齡層的領導，根據能力傾向各有明確梯隊及政策專攻。

例如，曾被視為總理接班人的副總理王瑞杰，考慮到人才傳承及國家大局，選擇不求接班，更見領導層的遠見及個人犧牲精神；與香港過去多年，常有傳出管治班子二/三把手總是覬覦特首大位，無法同心同德、反而貌合神離相比，水平更是高下立見。

與此同時，獅城政府對於民眾也有意貫徹「危機意識」。先是國營電視台每天都有廣告，內容大致是提醒今天的繁榮穩定得來不易、多民族共處的和平景象也是隨時可能被別有用心者利用的導火線等；後是普及教育中，反覆強調新加坡地小、缺天然資源，繁榮基石是來自官民共同努力、相對穩定及廉潔的制度；另輔以全體男生強制服兵役，接受國家及軍事教育。筆者求學時期到新加坡當交換生期間，就有已完成服役的同學透露，新加坡的軍隊教育中長期灌輸一種地緣政治及外交觀點：「新加坡是一個周邊圍繞各伊斯蘭國家的多民族國家」，存在極大軍事風險，區內政治穩定有不確定性；外交上也必須拉攏中美兩國，成為國家安全強援保障。

我們有理由相信，獅城這種自小成長、在生活各層面的「憂患意識」教育，是讓新加坡公務員至政治領導潛移默化地培養了「戰略意識」，以「求生」的狠勁不斷為國家尋找產業發展新途，以至讓民眾學會服從「大局」的犧牲精神，背後的重要原因。

香港政治競爭性不斷下降

第二，香港現時政治制度中，缺乏實質「競爭」。筆者發現，戰略思維的構建，除了「危機感」驅動外，政治領導中也需要相當的「自豪感」或「自我實現」期望。

在西方選舉政治中，政治領袖意圖競逐上級政治權力過程中，除要透過選舉獲得民意授權，也要比併對國家發展、社會及經濟的想像藍圖；而選舉過程等同一場全民辯論及思想洗禮，灌輸某種價值、提供戰略方向，爭取支持。可惜的是，香港過去多年的政治光譜僵化，始終未有打破「四六比例」。過去多屆特首及議會選舉競爭中，候選人毋須提供「戰略方向」及「大局論述」，沒為香港帶來有意義的辯論；相反進入了某種政治對立的「死胡同」。

與幾位前港英政府高官訪談及相關資料顯示：在香港進入回歸過渡及推行代議政制前，有一段很長時間英國殖民地部是一同考核香港及其他殖民地的「官學生」（今稱政務官）。因此，不論港督或港英政府官員中，上升及競爭壓力不止來自本地，還包括其他英帝國的殖民地同級官員。即使是二戰後，日不落國不再輝煌，也有大量前殖民地官員轉入香港成為政務官參與管治，這也為本地管治帶來另類思維、為穩定的制度帶來競爭，及帶來一批與本地利益較少牽絆的管治人才。再者，研究也發現，不少港英時期港督、殖民地部的官學生，大多並非在英國本地最優秀的畢業生。他們選擇遠洋赴任，也是希望透過自我實現，創造政績；經殖民地及外交事務之途，為家族及自身帶來榮譽及肯定。

這種不依賴選舉性競爭的方式，情况與現時內地官場類同。內地省市眾多，各級官員之間謀求更上一層樓，就必須與同市同儕，甚至其他省市同樣分管相關政策領域的官員之間形成閉環「競爭」；所以迫使官員也需要對所屬省、市、縣內分管領域，提出戰略願景及解決方案；國家人事及組織部門等會根據指標考核及考察。因此只本着「不做不錯」，以「不作為」或「躺平」方式為官，同樣無法平步青雲。

相反，回歸後的香港，在「一國兩制」下有獨立於國家且既有的公務員、政治委任官員及議會制度；內地的官員沒直接指派進入特區政府及各級政策局的機會，並非永久居民也無緣參選；而在香港彈丸之地中，某個特定領域內的官員可相互比較的也只有上任或下任，不同政策領域中的局長、處長位置僅有一人。同時缺少選舉性及制度性的競爭狀况，不止讓政治委任官員缺少誘因帶頭改革或多下工夫，是否主動作為，全靠個人修為；因此當上司的，也養成惰性；中下層政務官更不願承擔政治風險，只求維持既有公共服務運作；加上政務官長期聘任的安排，好容易予人一種「不問表現，夠鐘就升」的畸形印象。

至於議員，作為香港「立法機關」的參與管治者，過去競爭壓力相當激烈，但主要來自雙方敵對的政黨陣營。然而，筆者擔心在完善選舉制度之後，選舉所帶來的競爭性也明顯下降，得票及議席增減顯然已經不再是最大目標。往後不論是評判建制或泛民主派的參政者也好，有必要以其他更客觀的指標及方式去填補，容讓參政者及管治人才之間有足夠競爭壓力，而並非被一些無關管治能力及政績表現的「立場表態」或「團伙關係」等方式所取代。

「學用相長」才不至「紙上談兵」

第三，戰略及大局思維更講求「學用相長」、同時上下連貫；缺少實踐空間及制度，容易造成紙上談兵。試借用某位港澳研究前輩的比喻，培養「大局意識」就如學習一門外語，語言環境及日常運用兼重，長期透過「學用相長」方可促成。

內地官場的「學用相長」方式值得參考。一方面有集體學習、培訓等方式，讓中下層官員們理解中央決定、國家方向；另一方面也是在整個政治體制氛圍中，要求執行具體政策，應當貫徹原則及價值，不能走偏。領導負責抓對「原則精神、戰略方向」；中層及前線同事確保戰略落實「不走樣」；分工清晰，問責明確。

香港情况顯然特殊，學用兩者同時欠奉。在現今香港的政治環境、教育制度、傳媒生態中無可否認都缺少格局及氛圍，再加上香港的參政者人生仕途上，缺少開眼界的機會、人脈，學習掌握大局觀或培養國家戰略意識都比較困難。在實際運用場景中，上級及委任官員大多讀不懂國家文件，更遑論根據國家發展階段、時局的認識，以及香港的實際情况去創建願景及價值；再者，近年上下都有深怕當「出頭鳥」、「等待指令行事」的劣質文化加持，自然也不會主動要求中層管理人員學習既定戰略，或要求基層前線人員有不一樣的行事要求；團隊上下自然缺少共同目標，變相也不以此作為工作評價及衡量升遷的標準。

再者，在香港眾多政治崗位中，實際上專職負責戰略性思考、綜觀全局的崗位，大概比較相近的是被改組的前「中央政策組」；或當前的「特首辦」兼任此重責。問題是香港僅是彈丸之地，一任特首的政綱、施政理念、價值取向，也不曾在政策局本身或友好政黨內部，集中解釋宣講，上下求索。試問即使有所謂戰略思維，又是否能夠落實？又如何爭取參政者、群眾認同？更遑論讓後來者在學習及實踐過程中「學用相長」，結果再多屆的政綱願景，只會淪為口號、紙上談兵、空中樓閣。

不應辜負「高度自治」的期望

筆者始終認為香港本地有責任做好人才的「戰略思維」及「大局意識」培養制度，不止為了國家及香港發展及管治的必要，更是真正實現「一國兩制」的基石，及不辜負「港人治港」及「高度自治」的重大前提。

香港從政者及研究者好應該珍惜改革時機。過去約25年來此未有被處理的課題，顯然已經提上政治日程。最起碼政務官方面，現屆公務員事務局下了不少「苦功」：舉行內部講座、落實與內地公務員「借調」，以至修畢內地培訓課程才獲長期聘用等；政黨方面，也在舉行各類政治人才培訓班，主要內容也在「惡補」上述能力所必不可少的基礎知識。成效如何，有待時日說明。

但恕筆者坦言，今天的香港並不完全是找不到有「危機感」、具「大局視野」的政治人才；相反卻是擁有此類才幹者，人生選擇機會甚多；缺少應有的「承擔」，愛惜羽毛；苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯！

（「香港10個不能迴避的政治問題」系列之三）

作者是北京港澳學人研究中心理事、全國港澳研究會成員

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真：2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則；如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投；若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[林朝暉]