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羅永生

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筆陣：虐慾無節制 花瓶乃自欺／文：羅永生

【明報文章】自從一年前頒布了「港版國安法」，繼而民主「選舉」的機制也在一夜「完善」，「回歸」以來一直持續的民主化步伐爭議也畫上休止符。香港大步踏進「威權統治」的年代。

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