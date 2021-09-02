盧啟律：保護青少年 就更應該規管加熱煙

可惜此舉惹來反煙團體反彈，他們高舉「保護青少年」等旗幟，堅持電子煙及加熱煙須同時全禁，誓要「攬炒」到底。只是道德掛帥的危機在於，很多實際考慮因素、經濟原理、施政原則都被草草帶過，到最後非但沒有解決問題，反而帶來各種反效果。透過以下3條問題，希望可以釐清「全禁」的邏輯盲點。

（1）「加熱煙並非無害」

等於「加熱煙跟傳統煙危害相等」？

將兩者畫上等號，是「全禁」方常見的偷換概念，「未有證據證明加熱煙比傳統煙低危害」並不能成為「加熱煙跟傳統煙危害相等」的佐證。

事實上，現時已有很多科研證據反映，加熱煙釋放出來的有害物質遠遠低於傳統煙，而美國食品藥品監管局亦以此為基準，在經過全面考慮後，認為授權一種加熱煙推出市場有助保障公共健康。

「全禁」方對這些文件視而不見，反而頻頻以一些似是而非的「研究」誇大問題，最近就以一份調查中小學生主觀感覺的問卷調查，聲稱「加熱煙比傳統煙危害更甚」，其基於科學的專業水平令人咋舌，亦不禁令人懷疑，立場先行的學術權威到底意義何在。

（2）只能在「全禁」和「全寬」之間選擇？

加熱煙與電子煙在本質上有所分別，因為前者仍是含有煙草的產品，現行的控煙法規根本可以有效監控加熱煙的銷售與使用。亦即是說，年齡限制、禁止廣告宣傳等等現時用以監管傳統煙的法規，同樣可適用於加熱煙，而毋須繼續在訂立新法上糾纏，從施政成本效益而言是最好的處理方法。

綜觀全球，近70個國家都是以這種方式規管加熱煙，當中就包括日韓英法美加等大多數已發展國家。而中國政府亦以規管作為大方向，就這類產品進行公眾諮詢，反映這絕不是一個非黑即白的議題。

現時香港仍有約60萬煙民，為何同屬煙草產品的加熱煙，反而需要以最極端的方式處理？

（3）「全禁」就能保障青少年？

筆者是一個加熱煙用家，也是一個家長。對於有教育界及家長團體人士對這類產品表達擔憂，筆者非常理解。但擔憂並不能成為全禁的理由。施政講求邏輯，講求事實。如果真正以嚴謹的態度審視現有的科研證據，如果真正從務實施政的方針看待控煙問題，如果真正為青少年着想，將加熱煙納入現有控煙框架，明顯是現時綜合所有客觀資訊及主觀因素後的最優解。

任何議題打着「救救孩子」的旗號，都會突然變得冠冕堂皇，道貌岸然。但站在道德高地論政的人往往不明白，上有政策，下就有對策。在現實環境下，黑市購買這些產品易如反掌。如果規管加熱煙不足以保護青少年，那全禁就更是拱手將他們交給黑市商人。換個說法，難道上述提及的眾多規管加熱煙的先進國家，都是無視青少年健康的大魔頭？

如果局方願意與立法會保持良性合作關係，那麼以規管加熱煙取代全禁的修訂議案自然水到渠成，既能盡快保護年輕人，同時可平衡各方權益；如果堅持留在象牙塔，既無助修補行政立法關係，亦不能彰顯政府務實施政的魄力，更是將真正能保障公共衛生的德政拋諸腦後，捨本逐末。在香港實行家長式管治，今日加熱煙，明日果味酒，後日開心樂園餐，將來賭博、手機遊戲統統都可以同一理由加以禁絕，這是不問人間煙火的「離地」，也是將自己的價值觀強行加諸他人的傲慢與偏見。

作者是加熱煙關注組召集人

[盧啟律]