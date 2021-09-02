梁美芬：中央為劏房戶帶來希望

促請政府考慮重建26條舊屋邨

筆者早前曾在立法會提出口頭質詢，再次促請政府不要食古不化，要以開放態度考慮經民聯早前提出的「廿五萬公屋重建全啟動」計劃，分階段重建全港26條舊屋邨，估算重建後可提供多達36萬個單位，比原本的10.5萬個單位多出約25.5萬個，增長可達約242%。

根據房委會的資料，截至2020年9月底，共有26萬宗公屋申請，因此重建計劃可以幫助消化公屋輪候冊人龍。如果重建有序進行，每年都有一定數量重建單位落成，更有助達到《長遠房屋策略》每年公屋及「綠置居」供應目標，成為未來公屋供應的主要來源。舊屋邨位置配套完善交通方便，重建價值極高，重建舊屋邨不但有效幫助解決公屋輪候冊人龍，更可全面改善舊屋邨居民環境，亦能節省大量的維修保養開支，同時有機會提供19萬個就業職位，有助提振經濟。希望運房局長陳帆再開動思考鎖匙，啟動重建公屋。

夏寶龍要求告別劏房籠屋 居民大有期望

住在籠屋、劏房的居民特別關注近日政府和立法會在房屋政策的消息；筆者日前落區探訪了九龍西區內劏房、籠屋、天台屋的居民，聽聽他們的心聲。他們很多表示，對特區政府自動解決房屋問題不存希望，但他們卻對國務院港澳辦主任夏寶龍7月開腔要求香港告別劏房籠屋，大有期望，因為中央官員也知道劏房籠屋住戶之苦。他們期盼特區政府經過中央官員的鞭策後，會在房屋問題上急起直追，讓他們早日上樓。

另一個深刻的體會，是一個單位裏有20多個籠屋分間，居民共用廁廚，又熱又擠迫，幾個單親在職媽媽互相看顧小孩，相處融洽，守望相助。這年頭人際關係愈來愈疏離，香港人七十二家房客，獅子山下同舟共濟的精神，在這狹窄的空間出現，就像沙漠中的仙人掌保存了下來。但如此惡劣的居住環境，在現代富裕的香港，令人痛心！

筆者3歲前，曾與父母一家六口在油麻地的板間房居住。上月底探訪時見到小女孩在碌架牀爬上爬落天真活潑，彷佛看到以前的自己，百般滋味在心頭。筆者極不願意看到板間房、籠屋、劏房幾十年後還一直拖延下去，既然中央政府透過夏寶龍主任開腔要香港告別籠屋劏房，事在人為，特區政府也應該告別石化腦袋，用靈活的思維再去考慮。

作者是立法會議員

[梁美芬]