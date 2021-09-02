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2021年9月2日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：跨越黃藍黑 聚焦「激進化」 ／文：張志剛
聞風筆動：民建聯統一撐政府 全禁兩類煙夠票過／文：李先知
李立峯：香港人對網絡新聞的付費意欲
蕭美娟：回應施政報告諮詢——立法以外 政府須建立妥善守護兒童機制
陳帆川：新田購物城為何成為笑話？
梁美芬：中央為劏房戶帶來希望
盧啟律：保護青少年 就更應該規管加熱煙
筆陣：跨越黃藍黑 聚焦「激進化」 ／文：張志剛
【明報文章】一國兩制研究中心剛剛完成了一份關於全球「激進化」發展的研究報告，並把其中一些重要資料，編纂出版成為一本小書，希望社會，尤其是教育界重視這個問題，並在「去激進化」的工作盡自己的一分力。
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筆陣：跨越黃藍黑 聚焦「激進化」 ／文：張志剛
聞風筆動：民建聯統一撐政府 全禁兩類煙夠票過／文：李先知
李立峯：香港人對網絡新聞的付費意欲
蕭美娟：回應施政報告諮詢——立法以外 政府須建立妥善守護兒童機制
陳帆川：新田購物城為何成為笑話？
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盧啟律：保護青少年 就更應該規管加熱煙
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