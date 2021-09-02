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筆陣：跨越黃藍黑 聚焦「激進化」 ／文：張志剛

【明報文章】一國兩制研究中心剛剛完成了一份關於全球「激進化」發展的研究報告，並把其中一些重要資料，編纂出版成為一本小書，希望社會，尤其是教育界重視這個問題，並在「去激進化」的工作盡自己的一分力。

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