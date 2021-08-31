放映《幻愛》有失議員身分？

油尖旺區議員朱江瑋上周五在其辦事處內舉辦電影《幻愛》放映會，食環署派出兩名人員「放蛇」，經「調查及取證」後，向出席放映會的40多名人士發出違反限聚令的告票。朱江瑋雖強調，這次放映會屬「私人聚會」，並沒向外宣傳，不過，署方認為既然有外來人士可進入處所，則這項已不能視作私人聚會。

民政事務總署再插一腳，指接獲投訴指朱江瑋使用其辦事處，進行與區議會工作無關及可能觸犯香港法例的活動，其中包括舉行電影會。署方還重申，根據《區議員操守指引》，區議員不應進行與其地位或聲望不符，或令區議會信譽受損的行為。

區議員、政黨人士搞電影放映會，可謂平常不過的事，早前不少愛國愛黨政黨、社團，就舉辦過不知多少場「賀建黨百年」的電影欣賞會，邀請市民到戲院或一些社區場所觀賞《1921》、《開國大典》等電影。《幻愛》則是一部講述一名思覺失調康復者，在康復路上面對的困難及戀愛經歷，這部電影共獲香港電影金像獎6項提名，包括最佳導演，同時獲得金馬獎最佳改編劇本獎，是一部具社會意義及評價俱佳的本土電影作品。

當局執法令人質疑「因人而異」

作為區議員，邀請電影導演與朋友，或「朋友的朋友」欣賞這樣的一套電影，是否有失議員身分？或是因為導演周冠威拍過政治敏感電影《十年》及紀錄片《時代革命》？又或因朱江瑋已被歸類為「攬炒區議員」？當局的執法，會令人質疑是因人而異之舉。如果政治立場主導一切，民主派人士動輒得咎，那「活路」何在？

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]