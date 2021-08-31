劉進圖：電檢修例遺害深遠

准警免手令入屋 趨勢極其危險

警察必須取得法官手令才能入屋搜查，這是香港司法制度保障人權的基本要求，也是普通法制度的悠久傳統，就算是調查嚴重刑事案件，也要遵循這個規定。當年23條立法遭遇強大民意反對，核心爭議之一就是警察沒手令入屋。如今電檢條例修訂竟然作此建議，須知被禁電影已不可能在戲院或公開場合播放，個別市民在私人處所悄悄播放，風險相當低，對國家安全的影響微乎其微，警方亦有其他方法可用（例如派臥底入場或依法申請許可截取通訊），完全沒有需要免手令入屋；提此要求難免令人認為，醉翁之意不在酒，旨在打開缺口製造先例，日後雞毛蒜皮的罪案，警方都可以免手令入屋調查，以致警權無限擴大，此趨勢極其危險。

香港的普通法制度另一根本要求，就是限制公民自由的法律用語須清晰，盡可能減少任意的酌情判斷，讓市民可以清楚知道，什麼是法律禁止的；法律沒有明文禁止的，就是法律容許的。如今電檢條例修訂提出的新審查準則，是「不利於國家安全」，這有別於一般國安法律條文常見的「危害國家安全」，意味着審查官或國安委員根本不需要看客觀證據，毋須衡量送檢電影若准公映會否及如何危害國家安全，只要主觀判斷該電影是不利於國家安全，就可以禁止其公開發布。而且這個決定在「審核委員會（電影檢查）」還不得覆核，電影業界根本無從推測，到底怎樣的電影片段可能會觸碰紅線，而一旦被紅線纏上，幾百萬乃至幾千萬元的投資就化為泡影。在這樣巨大的風險下，電影業只能主動放棄任何可能令當權者不快的話題，反覆炮製「安全」的題材，創意工業很快就變一池死水。

「不利國安」無所不包 創意工業變死水

所謂國家安全，按內地法律概念，絕不限於軍事、領土或外交上的事情，也包括經濟、金融、教育、衛生、警政、民政、意識形態等多個領域。舉例來說，螞蟻金服戲劇性的上市夭折，本來是上佳電影題材，但投資人會問：會否不利於國家金融安全？陳可辛的《中國合伙人》以內地教育機構新東方赴美上市為藍本，本來是商業英雄片，如今在監管風暴下，會否不利於國家經濟及教育安全？且莫說《十年》、《理大圍城》等政治味濃厚的電影隨時被禁，就算是港產片常見的警匪片，日後若諷刺警察是壞人、被黑幫滲透操控，會否被視為不利國家警政安全？在電檢修例記者會上，有記者問張堅庭導演的《表姐，妳好嘢！》系列電影，會否被視為不利國家安全（如因諷刺內地來港新移民），官員們避而不答。

由此可見，「不利於國家安全」的含意可以極其廣泛，無所不包，香港電影行業只能仿效內地，事先把詳細劇本送審，通過了才開拍，這樣投資才有保障。但這樣一來，香港原來較內地靈活寬鬆的電影審查制度，就會迅速向內地靠攏，變成長官意志主導，香港這東方荷李活的金漆招牌，勢將無以為繼。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]