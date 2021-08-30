曾永康：提升學生精神健康 職業治療師「有擔當」

學童精神健康惡化 不容忽視

青少年的情緒困擾，如抑鬱、焦慮等問題，一般都與學習成績差、社會功能障礙、健康狀况不佳有關，情况並有可能持續到成年期，導致進一步的職業和社交困難。再者，研究也發現，抑鬱症是導致青年自殺的最有力風險因素之一。流行病學研究已表明，香港青少年焦慮症和抑鬱症的患病率估計分別約為6.9%和1.3%。香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心的研究亦顯示，青少年自殺案件由2012年的19宗增加至2016年的29宗，增幅逾五成，而自殺率更增加了七成六。由此看來，學童精神健康的確比以往差，情况實在不容忽視。

有獨特專業 助學童應對挑戰

從外國的經驗中得知，要預防及處理學童情緒困擾甚或自殺傾向的問題，大多以學校為基地，並透過一個跨專業團隊來干預，當中會包括社工、職業治療師、護士及心理學家等，再配合教師與家長的合作，從而達至一個全方位的預防及干預方案。

從外國的經驗所得，職業治療師在這個團隊中往往擔當着重要的角色：他可以幫助整個團隊識別及實施活動和環境之間的改變。透過他的專業判斷作出的修改，可以增加學生的潛力，從而促進他們積極參與課堂及課外活動。在英國和澳洲，職業治療師經常會引入一些能夠幫助學童平靜或放鬆的策略，例如在考試前放鬆的呼吸練習或減壓技巧，而這些策略都能提升學童的學習及情緒管理能力。治療師也會透過精心設計的活動，以漸進的方式來培養學童的相關技能，從而增加他們的自信，令他們更有效地應付學業、社交和日常生活上的挑戰。

另外，在預防方面，職業治療師會因應學童不同程度的需要（例如把他們分類為全校普遍的學童、有風險的學童、高危的學童），設計相應的治療策略，以達至促進、預防和干預的效果。由於職業治療師在活動和環境分析方面擁有專業知識，再加上對兒童成長發展和活動參與的相關理論有着紮實的基礎，他們往往能夠幫助學童專注其優勢，以參與所需的日常學校活動或課外活動，從而提升學童擔任「學生角色」的能力。當學童的能力與活動的需求以及生活環境，達至某一個匹配程度時，他們便可以更好地應對挑戰，並能有效地處理情緒及建立一個健康人生。

覆蓋整體學童心理健康、情緒管理

現時，職業治療師在學校的服務對象，大多是有特殊學習需要的學童，透過多元化的治療活動，提高他們於日常生活、學習或就業，以及餘暇生活的獨立能力，達至全人發展。職業治療師於這方面的貢獻實在有目共睹。隨着職業治療於精神健康的實證研究及臨牀應用上屢見成效，這個專業已不斷擴展到整體學童的心理健康、情緒管理方面。

在提升學童精神健康一事上，香港政府大可參考外國的成功經驗，再注資以加大力度去建立一個更全面的跨專業團隊，特別是讓職業治療師繼續發揮其獨特的專業，為學童的精神健康帶來莫大的幫助。

作者是香港理工大學康復治療科學講座教授及系主任、鄺美雲社會心理健康教授

[曾永康]