曾志豪：中式管治的造假鬧劇

歷史悠久的中文歌曲龍虎榜鬧出一個小笑話，冠軍歌曲由內地歌手張杰的《向前衝》奪得，這也是國產電視劇《號手就位》的主題曲。這是一個小笑話，因為大部分樂迷對這些歌曲排行榜早就一笑置之，認為這是「認真就輸了」的裝飾；但還是一個笑話，因為隨便問大街上任何一位市民，有聽過張杰嗎？會唱這主題曲嗎？有看過《號手就位》嗎？之前曾登上十大中文金曲的國語歌是2011年胡夏的《那些年》，那歌曲還真是神曲，當年橫掃香港大街小巷。

很明顯，今次的奪冠就是一個政治宣傳，為了配合建制派對國產劇的定位「很受香港市民歡迎」而夾硬造出來的鬧劇。

「人為造假營造市民喜聞樂見」

為什麼說這是「香港縮影」？因為香港整個社會都瀰漫這種「人為造假營造市民喜聞樂見」的鬧劇工程。

譬如立法會選舉，建制派瘋狂施壓，要求民主黨一定要參選，否則「死路一條」。民主黨的參選就像國產神劇主題曲一定要得冠軍一樣，是「喜聞樂見」的「證據」。

建制派說民主黨如果今次不參選，下一屆都會因為這個「杯葛選舉對抗中央」的行為，而令參選資格成疑；但如果民主黨今屆聽話參加這個人為放生入閘的選舉，便會遭受選民唾罵，一樣是自斷政治生命，下屆同樣別想再參選了。選或不選都是死路一條，這便是中國式選舉真面目。

見鄭松泰下場 民主黨應識得選擇

熱血公民鄭松泰當日「忍辱負重」不辭職而續留立法會，千夫所指，結果有什麼下場？被資審會評定不符當然選委資格、並非真誠擁護《基本法》，即時連累立法會議席被DQ。

做順民的下場卻是DQ，替你做完「混一色」，結果過橋抽板，民主黨應該識得如何選擇了。

整個香港就像電影業界，受到《國安法》規管，還要被政治官員一錘定音決定生死，最糟糕是仍然要說「香港有創作自由」，等於說香港仍有選舉自由，有聽歌的自由。難怪《施政報告》諮詢會的市民發問環節只有一個人不滿政府施政，可能反對的人都已經移民了吧？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]