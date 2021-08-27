朱兆麟：假如財政司長是……

首要解決房屋土地深層次矛盾

正如筆者早前分析特首人選及要求的文章（〈假如特首是……〉，2021年7月5日）提及，下任特首上任後要盡快解決社會深層次矛盾，財政司長作為主理財金、經貿、創新科技等政策的高級官員，為特首就此出謀劃策，並主導相關政策落實，必須有創新思維、改革意識、高執行力和具國際視野，有心革新本港的經濟方針。陳德霖、歐陽伯權和李律仁，就各有不同強項，是有力問鼎財政司長的人選。

未來的財政司長，不能再繼承港英時代留下的「積極不干預」政策，任由商家主導經濟發展，因這種思維帶來的問題於近年已陸續浮現。商人本性是盡量把利潤最大化，「賺到盡」。若政府不積極引導，房屋及土地供應短缺，連帶使營商涉及的土地成本增加，損害產業發展，亦會使不少商家繼續專注房地產、金融這類最能賺錢的行業。這趨勢至今已導致香港經濟及產業結構走向單一化，高新產業發展速度落後鄰近城市。

陳德霖曾任外匯基金管理局副局長、金融管理局總裁，熟悉財金系統，曾在亞洲金融風暴入市「打大鱷」，加上曾任特首辦主任，有協助特首處理政策的經驗。

歐陽伯權則於港鐵擔任董事局非執行主席以來，不但積極處理及參與調查沙中線工程施工問題，更帶領港鐵引入新企業策略、重組架構，加強內部監控及風險管理，積極挽回外界對港鐵信心。

至於李律仁是資深大律師，曾任職證監會，目前更是金融發展局主席，能發揮本港金融及法規制度優勢，並完善高新產業的人才政策、法規和監管，使本港產業可多元化地健康發展。

須應對產業失衡 帶領香港轉型

深圳、中山，都有政府政策扶持創科、生物醫藥行業；相反本港雖然有國際前列的生物醫藥科研水平，卻未有完善的產業鏈，許多本地商家又不願投資，窒礙了產業發展和年輕人上流的機會。

回想財政司長陳茂波當初推消費券時，也惹來不少質疑，登記階段又遇上技術問題，但相關部門都願意迎難而上解決。正式派發後，不少市民都稱讚使用便利，踴躍消費；既有助推動零售市道，亦使更多市民接觸電子支付平台，有利其長遠發展。

未來財政司長面對土地、房屋供應短缺、產業發展失衡等「深層次炸彈」，也要跳出框框、多管齊下「拆彈」，帶領香港轉型。

作者是香港可持續發展研究中心創辦人

[朱兆麟]