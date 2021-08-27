朱敏健：消除隔閡 共襄盛舉

港隊付出與成績 值得肯定與讚賞

港隊兩名殘奧持旗手許家俊及任國芬均曾在亞殘運奪牌。雖然殘奧與奧運是兩個運動會，兩者的歷史起源不盡相同，但殘奧選手與奧運選手一樣，需要經過長年累月的艱苦訓練，並在殘奧周期內身經百戰才能取得參賽資格。他們在訓練及比賽中表現堅毅，突破限制，與健全人士一樣創造奇蹟，同樣值得全港市民支持。今屆港隊派出24名運動員出戰殘奧，分別參加8個項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球及輪椅劍擊。我們期待港隊於本屆殘奧再次為港爭光，亦期待全港市民延續奧運熱情，繼續為港隊歡呼喝彩。

港隊在殘奧會的表現一直戰績彪炳，其付出與成績值得我們肯定與讚賞。有「劍后」之稱的平等機會委員會（平機會）前委員余翠怡，出戰本屆輪椅劍擊項目。余翠怡在小學時因不慎受傷而需要截肢，但憑藉其堅毅不屈及凡事全力以赴的精神，克服重重障礙，在往屆殘奧賽事中多次獲獎，成為本港個人累積金牌數目最多的殘奧選手。除此之外，硬地滾球代表梁育榮第五次參加殘奧。梁育榮坦言自己的童年因傷殘而不愉快，但硬地滾球令他打開心扉，建立自信。梁育榮在往屆殘奧取得3金1銀的佳績，更於2015及2016年獲提名為勞倫斯最佳殘疾運動員候選人，是香港第一人。殘奧運動員不屈不撓的精神不但為本港爭取到驕人的成績，更是社會大眾學習的榜樣。除了余翠怡與梁育榮等資深隊員，本屆港隊亦有不少首度參賽的新進運動員。我在此衷心祝願港隊運動員旗開得勝，凱旋而歸。

香港應繼續大力推動殘疾體育發展

平機會一直關注殘疾人士參與體育活動的平等權利。聯合國《殘疾人權利公約》便訂明，社會上每個人都應享有獨立生活及充分參與社會各個層面的權利。締約成員應採取有效及適當的措施，促進殘疾人士充分享有該等權利，與其他人能在平等基礎上參加康樂、休閒及體育活動，這包括鼓勵殘疾人士參加各種等級及主流的體育活動。

香港作為公約適用地之一，一直不遺餘力推動殘疾體育發展。早在2016年，政府在完成「香港殘疾人士體育發展」顧問研究及公眾諮詢後，已逐一實施當中的建議，制定了一系列措施推廣殘疾人士參與體育運動和發展精英運動。政府近年亦投放更多資源於殘疾人士體育發展，在2021/22年度相關的預算開支為一億元，比2017/18年度增加逾一倍。平機會對政府支持殘疾人士參與體育運動的措施表示歡迎，希望殘疾人士能透過參與體育活動，與社會大眾分享快樂，並藉此建立自信，發展潛能。

社會各界對本屆殘奧會更為重視

無可否認，市民在本屆奧運會對運動員及本港體育發展表現出前所未有的支持與關注，對運動員而言無疑是獎牌以外的肯定，我對此深感欣慰。事實上，社會各界對本屆殘奧會亦更為重視。值得留意的是本屆殘奧港隊代表團首次獲服裝品牌贊助制服，款式與奧運港隊一致，加上配合殘疾運動員的剪裁，彰顯「傷健共融、和諧平等」的精神。亦有發展商透過嘉許計劃為本屆殘奧得獎運動員發放獎金。此外，今年本地5間電視廣播機構都會轉播香港運動員的賽事，而港台在播放部分殘奧賽事時，會提供中英文雙語廣播及手語傳譯，亦會提供烏都語版本，以顧及少數族裔觀眾的需要。視障人士亦可透過流動應用程式「聽出好戲勢」緊貼殘奧賽事資訊。相信以上種種新舉措不但提升社會對殘奧會的關注，更能聯繫各個社群，希望市民對本屆奧運的熱忱於殘奧會再次展現。

奧運與殘奧運動員都為港爭光

近年社會氣氛低迷，本屆奧運與殘奧確實有助重新凝聚民心，修補裂痕。然而，隨着賽事氣氛熾熱，亦出現不少爭拗，例如主張區分奧運與殘奧的聲音不絕於耳。余翠怡受訪時曾指出，毋須將奧運與殘奧的獎牌作刻意比較，奧運與殘奧運動員都是代表香港出賽，為香港爭光。這印證了東京奧運會與殘奧會的口號：「United by Emotion」，不禁令我想起日本捐贈抗疫物資時引用的佛偈——「山川異域，風月同天」，兩者的象徵意義如出一轍，寓意摒棄差異與障礙，以體育運動為世界語言，追尋夢想，構建共融社會。

奧運會與殘奧會均是與眾同樂的國際盛事。對運動員而言，能代表香港參與國際級競技已是無上光榮。對市民而言，能在漫長的抗疫路上得到久違的喜悅實屬難得。因此，與其製造隔閡，何不以輕鬆愉快的心情享受賽事，並對運動員的付出致以真誠祝福與鼓勵？正如本屆奧運與殘奧的新格言所帶來的啟示，在「更快、更高、更強」之上再強調「更團結」，不論是奧運抑或殘奧運動員，都是代表香港出賽的運動員。作為市民，身體力行支持香港運動員便是「更團結」的體現。

最後，再次衷心祝願參加本屆殘奧會的港隊代表能繼往開來，再創佳績，希望市民能與我一起繼續支持港隊健兒。

作者是平等機會委員會主席

[朱敏健]