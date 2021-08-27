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2021年8月27日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：推動轉型融入大局 港府要有「長期機器」／文：呂大樂
聞風筆動：DQ鄭松泰兩陣意外 感入閘視乎政治價值 ／文：李先知
周永新：對《施政報告》的3個期望
葉健民：在陌生的大學校園中保存自我
朱敏健：消除隔閡 共襄盛舉
朱兆麟：假如財政司長是……
曾志豪：中式管治的造假鬧劇
筆陣：推動轉型融入大局 港府要有「長期機器」／文：呂大樂
【明報文章】究竟一個地方層面的自由經濟體如何投入由國家領航的經濟規劃？這是一個理論問題，也是一個很實際的問題。
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筆陣：推動轉型融入大局 港府要有「長期機器」／文：呂大樂
聞風筆動：DQ鄭松泰兩陣意外 感入閘視乎政治價值 ／文：李先知
周永新：對《施政報告》的3個期望
葉健民：在陌生的大學校園中保存自我
朱敏健：消除隔閡 共襄盛舉
朱兆麟：假如財政司長是……
曾志豪：中式管治的造假鬧劇
聞風筆動：DQ鄭松泰兩陣意外 感入閘視乎政治價值 ／文：李先知
周永新：對《施政報告》的3個期望
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