陳帆川：誰有資格說教協民陣支聯會跪低？

以上談及的組織，都是本土派和激進派昔日的攻擊目標，但自2019年冒起不分化、不割席的理念，這種互相攻擊的做法一度被邊緣化，直至《國安法》實施後，才死灰復燃。

投機者從黃絲市場收割利益

本土派昔日攻擊傳統泛民，除了出於利益，也出於激情和理念。然而，若今時今日仍對奄奄一息的民主派窮追猛打，爭名逐利之心則昭然若揭，不是網軍收錢辦事搞分化，就是投機者藉此從黃絲市場收割利益。

攻擊同路人永遠有捧場客，箇中的套路其實跟愛國戰狼並無二致：你說你很忠誠？我嫌你不夠忠誠，因此你是叛徒！情况就跟辯論比賽一樣，反方容易佔上風，因為破而不立，只要證明正方錯便贏了，自己卻不用提出具體的理念。

這樣做的利益何在？香港黃絲仍佔大多數，然而他們所支持的組織和人物，一年下來土崩瓦解，形成市場真空。部分小人物亟欲吸納這批受眾，礙於國安法卻不敢罵對家，於是只好罵自己人，讓自己顯得更黃。即使這樣做會得罪九成黃絲，但只要一成人買帳，他們也賺了。

客觀條件下 根本無法有所作為

因此我們聽到有聲音說教協、民陣和支聯會跪低，說它們自亂陣腳，解散的過程不夠民主等等。換着在以前，這些批評尚有討論空間，因為可能促使進步，現在它們在客觀條件下卻根本無法有所作為。而即使退場也不能算是跪低，因為它們本身就是和理非大台，希望在合法的框架下支持民主運動，現在是遊戲規則變了。

形勢混亂造成利益板塊移動，便有人想從中獲利。今日是對耕耘經年的團體一沉百踩，他日就可能是抹黑在海外為香港發聲的領袖，藉貶低別人以抬高自己。如此行徑，不應受到追捧。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]