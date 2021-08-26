計巍巍：反思城市文化根基 奠定文化交流中心基礎

鑑古知今，了解自己的過去，才能從容面對未來。然而這個城市的文化前瞻不可建基於近代史的慣常敘述，因為這些敘述並非大眾的敘事，而是囿於既定史觀，往往帶着一種精英或政治宣傳傾向。所以，只有通過使市民了解客觀存在的物質文化遺產，才能展示這個城市由古至今的文化基因，並展開今日城市的文化脈絡。

港澳的文化邊陲性與隨附性

長久以來，由於本地古代史教育存在缺環，香港及周邊地域具有怎樣的本地文化底蘊，似乎並無說法。區志堅博士8月2日在「橙新聞」撰文〈香港要做好以中華文化為主體的國際城市魅力〉，認為香港是以中華文化為主體的城市，要先弘揚中國傳統文化，再推動中外文化交流。筆者同意其在文中的說法：香港之文化底蘊「必附隨一種對本國已往歷史之溫情與敬意」。

然而，更進一步，應指出這種「文化隨附」具有明顯的邊陲特色。港澳的考古發現，揭示香港及周邊所在地區在漫長的史前時期及歷史時期，都表現出考古學文化上的邊緣性和隨附性。因此，這個「邊陲」是指處於中心文明的擴散邊緣，並與中心地區在資源、經濟和文化上有所往還，而非處於兩種文明的交匯之處。

早在1940年代，考古學家麥兆良神父便指出，香港大灣彩陶盤與其研究的粵東考古具有緊密的聯繫。而現在我們知道，此類彩陶出現的年代是距今6000年前，廣泛分佈於珠三角地區。距今4000年始，香港地區周邊海灣具有豐富的石英資源，普遍出土石英環、玦，作為一種裝飾品，出產數量眾多，當時應是作為一種交易品，跟內地做貿易交換。石英環玦貿易體系，反映史前時期地處一隅的香港地區與內陸可能的資源往來。而1988至1990年間南丫島大灣遺址出土的商時期禮器牙璋，則確實不虛地證明了，距今3000多年前，此處化外之地已與黃河中游商文明核心區有所往還，更遑論李鄭屋漢墓所折射的漢代鹽官與圃羞官制、䃟頭唐墓所反映的唐代邊疆戍務等例。

考古與物質文化遺產，揭示出香港及周邊地區本地古代文化具有明顯的邊陲性與隨附性。可見在漫長的歷史長河中，香港地區從未有過文化藝術交流中心的天然地位。任何以為此地自古以來具有地緣優勢，自然地成為中西文明交匯中心的想法，皆為無源之自傲。

認清本地文化基因 確立香港文化根基

7月21日，在「香港發展中外文化藝術交流中心高峰論壇」的致辭中，行政長官將香港未來定義為中外文化藝術交流中心。然而，不知從何時起，被標籤為「文化沙漠」的香港，究竟憑藉什麼樣的本地文化基因和過往基礎，以躋身為中外文化藝術交流中心？

要成為未來的文化交流中心，必須出於對自身歷史的探索與了解，以及對本地文化遺產治理的定位與反思。邊緣性和隨附性無疑是這個城市的地域文化特點，而這種文化特點被接受和認識，則需要出於市民主體的主動反思，而非一種外部定義。

作為一個先進文明的城市，須為市民實現自己的文化遺產權利提供路徑，同時提醒其具有保護文化遺產的義務。市民的文化遺產權利應包括：得到全面地了解本地古史的機會；被容許基於自身背景，對本地歷史和文化遺產進行價值反思與自我身分詮釋；不止是欣賞，而且是親身參與決策城市的文化遺產相關事務；以及得到充分的機會，表達「我們的城市應該是什麼樣的」此類觀點。

宋皇臺站的考古與文化遺產，是香港文化遺產向良治方向邁進的實驗。期待未來在宋皇臺文物展的基礎上，可以增加更多的文化遺產管治討論環節，讓市民有更多機會了解和參與到文化遺產管治的互動。

主體反思城市文化根基 是通向文化交流中心的第一步

促進邊陲身分反思，建立文化遺產良治，是香港實現新的文化交流中心定位的基礎。只有有文化根基的城市，才能躋身文化交流中心的地位。然而，一個城市的文化底蘊和靈魂，並非出於學者的定義；唯有通過良好的文化遺產管治，充分發揮市民在反思城市文化定位方面的主體性，才能為這個城市尋根。因此，促使市民通過物質文化遺產進行主體反思，充分理解和詮釋城市文化根基，才是香港通向中外文化藝術交流中心的路徑所在。

作者是香港考古學會署理主席、香港大學社會政策博士

[計巍巍]