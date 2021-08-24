梁美儀：政府要員轉職 有無規矩可言？

前民航處長返新工

政府審批太寬鬆？

《明報》報道，民航處前處長李天柱在去年4月退休後，兩年「過冷河」期尚未屆滿，便獲公務員事務局批准，於今年6月出任由機管局成立及管理的香港國際航空學院行政總裁。

按現行規定，政府首長級第八級或以下公務員，在退休或離職後，都要經歷兩年的就業管制期，在離職後第二年如欲從事外間工作，都必須獲公務員事務局批准，李天柱便屬此列。當局在審批有關申請時，會考慮申請人出任有關職位，會否令政府尷尬、牽涉利益衝突或存在延後利益等情况。當局在批准李天柱的申請時，訂明其新工作內容，不得與他任職政府最後3年涉及政策相關。

只要翻閱2019/20年度民航處的預算開支，便提及處方會支援香港國際航空學院，為學院提供培訓設施，並就相關課程內容、培訓材料和導師資格提供意見。與此同時，國際航空學院提供多個專業培訓課程，都涉及航空安全及保安管理等範疇，這些全屬民航處的職責範圍所在。這不禁令人質疑，李先生在新崗位負責的工作，如何跟他離職前涉及的政策無關？如何令外間相信兩者不存在利益衝突或延後利益情况？這下子，政府的審批會否太過寬鬆？

當局視辭職AO「不忠誠」？

另一邊廂，面對上年度政務官離職人數創新高，有報道指有「政府高層」向公營機構提出，希望機構不要聘用已離職的政務官。這就奇怪了，辭職的政務官如屬首長級人員，他們同樣要有就業管制期的限制。限制期過後，他們自然有就業的自由，而公營機構理應也有選賢聘能的權利。若這則消息屬實，當局是否視辭職政務官為不忠誠的「非愛國者」，所以不惜剝削他們的就業自由？這都教人大惑不解，政府應向公眾清楚解釋。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]