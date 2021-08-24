劉進圖：企業慈善捐獻不應似保護費

做慈善也應講究

內地龍頭企業的捐獻行為，可以分為企業捐獻與企業主捐獻兩大類。前者是公司行為，必須量力而行，不應影響企業營運、發展、派息，同時需要受到規範，避免私相授受、利益衝突，甚或變相賄賂。這類捐獻應該在法規下透明地進行，捐款用途該有審慎計劃和持續跟進，整個過程向股東詳細交代，這樣才能有良好的慈惠效果，不能只求向中央交心而輕率作巨額捐獻。

至於企業主的私人捐獻，理論上只是個人行為，與股東無關。但內地科技巨企的成功非常倚靠這些獨具慧眼的企業主，他們可以說是商界公認的領袖，其言行有重要的示範作用。因此做慈善也應該講究，怎麼捐、捐給誰、帶來怎樣的社會效益，都應該想清楚，有所解說，藉此鼓勵商界仿效，形成良好的捐獻文化。政府也應該有所配合，例如給予免稅優惠、頒發榮譽獎勵等。

六大科企這波捐獻來得不尋常

可是，六大科企最近這一波捐獻，來得很不尋常，沒有正常慈惠捐獻那些周詳規劃和宣傳解說，沒有感人的受助者回應訪問，而且帶頭捐獻的企業創辦人還爭相辭去重要的企業崗位，彷彿要透過捐錢和退位來避禍保身，以致有學者分析這波捐獻風時形容，捐款似「交保護費」，不可以不交，但交了仍要繼續接受監管。經濟學者和市場研究人員之所以有「交保護費」的觀感，主要是因為這一波捐獻與退位發生的時間，正值中央政府加大力度監管科技企業，導致六大科企的市值在今年以來蒸發逾4萬億元。

「交保護費」這個形容是帶有貶義的，背後隱含的意思是在威嚇與壓力下不得不捐，用捐錢來試圖換取平安。這個信息令商界中人看到，無論企業辦得多成功，只要政府領導一聲令下，企業或企業主就要把大筆財富交出，投資於企業的股東不論大小，都要把這些隨時出現的保護費，計算入企業或股東的獲利成本。事實上，內地自2008年汶川地震後興起一種勸捐文化，藉網上輿論鞭撻捐輸不夠積極的企業，來施壓促成中外企業作大額捐獻，這種勸捐手法也被形容為「交保護費」。

「三次分配」不應「劫富濟貧」

長遠來說，這些帶有脅迫性質的勸捐手段，對中國的企業和慈善的發展都是不利的。所謂第三次財富再分配，不應通過「劫富濟貧」的方式實現，否則會打擊創富意欲，應該用誘導鼓勵的方法，這樣才能令富豪成為真正的慈善家。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]