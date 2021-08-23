鄭立：你知道林則徐提倡種鴉片嗎？

阿富汗的鴉片經濟

不久之後，美國就推翻了塔利班的政權，樹立了新的政府。過了幾年之後，我再看新聞，就說失去了政權、沒有政府稅收錢養，之前禁毒有成的塔利班180度轉變，開始靠出口鴉片維持組織開支，然後阿富汗好像就成為了最大的鴉片出口國。

而且鴉片經濟不斷增長，其他產業的蕭條和鴉片的繁榮，形成了極大的對比，鴉片佔經濟的比例也愈來愈高。直至最近，美國宣布要撤出，阿富汗的總統逃難，塔利班成功入城，媒體就開始檢討阿富汗政府為何守不住。

當中有一些抓着我的注意力，就是關於鴉片的部分。美國的政策，自然就是禁毒的，可是這樣妨礙了種鴉片農民的生計，自然就不受歡迎；相對而言，塔利班幫農民賺錢，而得到了廣大農民的支持。而且在鴉片實業支持下，塔利班給予士兵的待遇，比起阿富汗政府軍還要高。

這令我想起林則徐的故事。大家都在課本上讀過虎門銷煙，也都聽過林則徐禁毒的故事，可是這只是故事的上集。之後林則徐曾說過：「鄙意亦以內地栽種罌粟於事無妨。」當然，課本上沒有這部分。

以上的新聞，現在都還可以找到。把整個故事串起來的話，大概會得出一些頗為令大眾不愉快的結論。

作者是專欄作家

[鄭立]