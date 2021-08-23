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林泉忠

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筆陣：當美國「協防台灣」的潘多拉盒子被打開之後 ／文：林泉忠

【明報文章】當中國大陸一旦啟動武力統一台灣作戰計劃之時，美國究竟會不會協防台灣？這是自1979年美國和台北斷交，同時與北京建交40多年來，一直被質疑與議論的話題。

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