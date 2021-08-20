曾志豪：港大學生比塔利班更恐怖？

國安處認為，這個動議的行為，觸犯了國安法的宣揚恐怖主義部分。

誰可清晰界定七一刺警案性質？

問題來了，至今有誰可以清晰界定，梁健輝的刺警行為，是單純的恐怖行徑？而不能是一般的襲警傷人案？兩者之間的分別如何界定？

國安處李桂華解釋，刺警案符合「針對人使用暴力，以威迫香港特區政府或驚嚇香港市民去實現政治主張」。

那請問，另一宗2019年11月刀襲何君堯議員的案件呢？疑兇董栢輝襲擊時高呼「殺咗何君堯……你個賊、你個人渣」；又說「100年後，大家會記得我……我個名叫董栢輝，我要殺咗何君堯」、「唔該搵人繼承我嘅遺志」、「殺咗佢，保護香港全部市民」等。

這些句子清晰表明行兇者襲擊何君堯的政治意圖，也是以暴力手段實現他的政治主張（保護香港市民），為何這個案件沒有控以恐怖襲擊？為何警方不稱為「孤狼式恐襲」？而只是控以「企圖謀殺」，後來更改為「有意圖傷人」、「傷人」兩罪？更別提為何拍攝刺何案的人，沒有像拍得刺警案的記者般，被警方扣留旅遊證件以「協助調查」了。

這是很重要的案情性質定性，如果定義是恐怖犯罪，則港大學生會評議會的動議便涉及國安法；反之如果刺警案只是一般刑事傷害罪，便不可能用「宣揚恐怖主義」罪拘控學生了。

警方能否好好向市民解釋，兩宗都是和政治有關的傷人案，為何會有完全不同的定性？是單純因為刺何案時並未有國安法？還是對「恐怖」的定義，警民有不同理解？

有人稱呼雨傘運動的七警案是「七俠」，甚至舉辦集會擺明支持七警，這些算不算美化犯罪？算不算煽動其他人認同暴力行為？7．21白衣人暴動罪成，一樣有人美化他們是「保衛家園」，為何警察放任不管？

殺人放炸彈以暴力威脅西方社會的塔利班，都可以和中國外長合照建立友好關係，香港的大學生，原來比塔利班更恐怖嗎？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]