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2021年8月20日星期五
葉蔭聰
筆陣
筆陣：中國式治理：嚴打補習班 ／文：葉蔭聰
聞風筆動：禁另類煙法案拉鋸 政黨取態未明 ／文：李先知
宋偉：阿富汗戰爭暴露美國霸權的局限
林緻茵：愛國者治港下 誰是反對派？
曾志豪：港大學生比塔利班更恐怖？
黃俊瑯：非建制派在選委會選舉的意義
梁啟業：偶像崇拜為何物？——從「姜濤現象」談起
筆陣：中國式治理：嚴打補習班 ／文：葉蔭聰
【明報文章】香港可以說正在經歷一場嚴打，不同界別的人也害怕，甚至擔心被人舉報。這是一件十分政治的事，但最近我卻在一件不怎麼政治化，甚至可以說是風馬牛不相及的事例中，看到相同的邏輯。
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筆陣：中國式治理：嚴打補習班 ／文：葉蔭聰
聞風筆動：禁另類煙法案拉鋸 政黨取態未明 ／文：李先知
宋偉：阿富汗戰爭暴露美國霸權的局限
林緻茵：愛國者治港下 誰是反對派？
曾志豪：港大學生比塔利班更恐怖？
黃俊瑯：非建制派在選委會選舉的意義
梁啟業：偶像崇拜為何物？——從「姜濤現象」談起
聞風筆動：禁另類煙法案拉鋸 政黨取態未明 ／文：李先知
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