觀點
葉蔭聰

筆陣

筆陣：中國式治理：嚴打補習班 ／文：葉蔭聰

【明報文章】香港可以說正在經歷一場嚴打，不同界別的人也害怕，甚至擔心被人舉報。這是一件十分政治的事，但最近我卻在一件不怎麼政治化，甚至可以說是風馬牛不相及的事例中，看到相同的邏輯。

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