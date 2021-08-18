劉銳紹：從兩個側面看因勢利導的技巧

在香港的政治版圖和影響力之戰

一是在香港的政治版圖和影響力之戰。在北京眼中，外國（尤其是美、英兩國）一直利用香港的泛民力量和主流民意，製造「反華和反社會的動盪局面」。所以，北京和港府推行《國安法》等措施，力求穩定香港形勢。近期的一個動向是，向多個對官方不利的「反政府組織」，包括教協、民陣、支聯會、記協等施壓；最理想的效果當然是迫使它們自行消失，否則就有後着。於是，外界觀察有以下特點：

．（1）官方希望它們軀殼不再存在

按一般人的理解，既然官方視上述團體為敵，如果它們不再運作，主事人員辭職，從此進入停頓狀態，無法再構成實質威脅，已經足夠了。不過，從中國特色的角度看，「軀殼不全」不等於「軀殼不存」；前者只是暫時分散或分解而已，還有東山再起的可能。所以，必須「剷除」，只有軀殼不存，才能免除後患。

．（2）官方似有「剷除的時間表」

從官方接二連三的快速行動，從發動輿論攻勢、向涉事團體和當事人內外游說到具體壓力，加上建制和坊間不斷流傳的信息，令人感到官方似乎有其時間表──希望今年之內（還有說在10月前）「徹底安內」，然後在餘下時間處理好其他事務，包括新一屆特首和立法會的選舉工程。更重要的是，「徹底安內」之後，明年可集中精力在經濟方面以及與外國周旋。

．（3）官方希望營造區別對待的印象

例如，有時用中央媒體發炮，有時用本地媒體發炮。此外，當被批評的團體「反應理想」（例如教協自行解散，而且「解散態度良好」），官方可以採取較寬鬆的後繼行動，否則另作別論。例如，民陣解散的言辭相對強硬，跟着港府官員就放話不會因為解散而不追究個人責任。當局的意圖無非是想製造眼前和後續的壓力，促使不再出現反抗。

不過，如果官方只懂一味強硬和高壓，效果未必理想，甚至適得其反。因為：

．（1）即使軀殼不存，但靈魂仍在

所謂靈魂，就是港人的普遍和主流訴求。容或過去的「五大訴求」到了今天已未必完全一樣，但爭取民主、言論和表達自由，以至行動自由等訴求仍然存在，只是未能如常表達而已。且看當年港英政府打壓左派，能改變左派的訴求嗎？當年國民黨打壓共產黨，能改變共產黨的訴求嗎？况且，香港已是成熟的公民社會，市民普遍感到官方的打壓不單是穩定形勢，還在令公民社會倒退，這才是市民支持「反政府團體」的原因。官方打壓那些團體，市民就感到自己也在被打壓，這才是愈打壓愈不能服人的原因。如果官方看清這一點，那麼「剷除時間表」就顯得無大意義了，因為長遠的訴求（靈魂）沒有被消滅。

．（2）外界看不見區別對待有何不同

了解中國政治的人也許真的感到，官方對解散態度良好的教協真的區別對待，也許當事人日後受到的壓力將會減少，從而令其他人效法。不過，當人們看見港府官員聲色俱厲地表示必定追究某些人的罪責時，就很難分清：哪些人會區別對待？哪些人會被追究？跟着就一面倒認為當局「必定追究」。官方和建制派可以指摘當事人不懂中國政治，咎由自取，但事實上中國政治確有很多變數，即使香港回歸20多年，有多少人（包括港府官員）真正懂得中國政治？也很難說。

所以，官方如果只懂加壓，當然可以達到眼前的目標，剷除軀殼，鎮住後來人。不過，同時出現的效果就是製造個別英雄化的人物，延續潛伏在民間的抗爭意志，始終解決不了問題。

．（3）官方的禁制是另類抗爭的鼓勵

官方的原意是「徹底安內」後就加強經濟建設，反對外國勢力破壞香港。這是十分好的出發點，但必須適得其法。

例如，官方希望排除反對力量後，就努力建設新的政治文化，包括在新一屆立法會選舉中不能鼓勵投廢票或不投票。可是，綜觀目前市民的心態，官方不能忽視這類禁制的語言或日後的措施，本身可能就是一種負面宣傳。市民也許不會投廢票，但真的可以不投票。我這樣說，只希望官方真的領會民意，而不要作繭自縛。

阿富汗局勢

跟着略談中外角力的另一個側面，就是阿富汗局勢。塔利班以摧枯拉朽之勢，火速奪得政權，中國官民有兩個主要表現：

一是指摘美國不負責任，把阿富汗弄得一團糟，跟着棚尾拉箱，是典型的「製亂者」。這些指摘合理，美國在科索沃、伊拉克等地的行徑已說明問題，只看美國利益而不理他國。

二是中國不迴避與塔利班的友好關係，例如外長王毅會見塔利班高層。外界對這些動作有不同解讀，其中一種是中國樂於看見塔利班得勢，甚至成為對美國的一種牽制，從而分散美國對中國的壓力，此乃現代版的圍魏救趙。

不過，也要看到此事的另外三面：

（1）如今美國從阿富汗全面抽身而出，即使被指摘「不負責任」，那又如何？只要塔利班不能對美國本土和海外資產及美國人構成實質威脅，美國就可能集中精力，伙同其西方盟友針對中國，這不是對中國更不利嗎？

（2）塔利班是否真正的、理想的、可合作的伙伴？它過去的一些表現，例如炸毁巴米揚大佛，外界形容類似中國的文革時期；限制女權，更像中國的封建年代。它還保護蓋達組織，美國以武力對付塔利班，在國際政治是以強凌弱，但在國際民間卻是正義的反恐。我相信中國對待塔利班有自己的界線，否則對中國的國際形象也是不利的。

（3）塔利班與俄羅斯關係不好，而中國卻要與俄羅斯建立緊密的伙伴關係，以對抗西方的圍堵。如何平衡？倒考驗中國的策略。

其實，結合上述兩個側面，我只是想說明：中國對外十分理智，懂得借勢，但對內的政策卻比較單一，較少講求因勢利導。倘能相互調節，效果將會更佳。

作者是時事評論員

[劉銳紹]