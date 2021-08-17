黃子為、郭樺、鄭宏泰：欲提升接種疫苗比率 須看市民為何不打針

究竟疫苗接種率要幾高才算合乎「群體免疫」條件呢？社會普遍認為起碼要達到七成以上，有醫學專家甚至認為需要達至九成接種率。本文無意討論疫苗接種率要幾高才能安全地放寬入境限制，而是從民意角度剖析提升接種率的可行性和難度。

中大香港亞太研究所在7月15日至26日進行民意調查（註1），詢問市民有沒有接種新冠肺炎疫苗，當中62.3%受訪者回答已/會接種——已經接種疫苗有44.5%、將會接種有17.8%，而37.7%回答沒有決定接種——不會接種有15.9%、未決定有21.8%。和6月調查比較（註2），在7月份調查中，表示已經接種或將會接種的比例上升18.8個百分點，升幅可算相當巨大。由此推算，要達至七成以上疫苗接種率應該不是太大問題。然而，若要有九成接種率，不但要讓未決定者回心轉意，願意「打針」，更要說服本來決定不接種者改變主意，從他們現時沒有接種疫苗的原因分析，相信難度極為巨大。

37%「沒決定接種者」稱身體不適合接種

調查資料顯示，在回答現時沒有決定接種疫苗（即表示不會接種或未決定是否接種）的市民中，首要原因是「身體不適合接種」，比例高達37.1%。深入一點看，不會接種者當中，有較多這些以「身體不適合接種」為由而不打針的市民（46.4%），未決定者（30.3%）的比例相對較小，可見這因素對前者更為重要。

如果市民因為身體因素不適合接種，無論政府如何宣傳推廣，他們都不會接種。鑑於他們佔整體受訪者比例一成多，除非他們是沒有經醫生診斷為不適合，而實際上是適合接種的，否則，要達至九成以上成年市民接種疫苗的目標，可說十分困難。

28%怕嚴重副作用

「怕疫苗有嚴重副作用」是第二個主要不接種的原因，比例有28.2%。與「身體不適合接種」因素不同的是，不會接種者（19.6%）較未決定者（34.4%）少，可見這因素對後者屬較重要。

其實「科興」和「復必泰」兩款疫苗已經供應一段時間，接種第一劑疫苗累計數字逾370萬（至8月16日），接種紀錄顯示副作用輕微，只有極少數接種者出現嚴重副作用。這次調查結果顯示，現時仍有不少市民對兩款疫苗存在一些誤解，因而害怕接種疫苗。幸好，就這因素，可以透過教育糾正誤解，針對性地游說這群組接種，應該有助提高接種率，但畢竟仍有部分市民難被游說，增加達至九成以上成年市民接種疫苗目標的難度。

14%覺得疫情不嚴重/不覺會感染

第三個不接種原因是「覺得現時疫情不嚴重/不覺得自己會感染」，比例有14%。相對而言，這因素中，未決定者（19.9%）的比例較不會接種者（5.9%）為多。

這情况不難理解，香港感染率較其他地方低，社會自然出現一種「睇定啲」的心態，這些人不是完全抗拒「打針」，只是再「考慮下」，令他們決定接種疫苗比較容易，當社會愈來愈多市民接種，他們全都會跟隨的機會應該很高。

11%對政府不信任

「對政府不信任」現時成為一個不太重要的因素，比例只有10.8%，這因素對不會接種者（11.4%）和未決定者（10.4%）影響相若。

在筆者7月於《明報》刊登的文章分析中，發現自認非建制派人士較傾向不接種疫苗；在是次調查中，不同政治定位人士的接種疫苗狀况統計上沒有顯著分別，可見政見對接種疫苗的影響力逐漸淡化。近年社會日益政治化，這結果無疑是一個重回科學理性、不政治掛帥的重要信息。

9%覺得疫苗沒效用

此外，有9.4%現時沒決定接種者覺得疫苗沒有效用而不接種，比例相對較小。

雖然疫苗不能百分百防止感染，但是的確可以減少感染機會，而且有助降低感染者不幸染疫時的傷害。按道理，隨着更多接種者染疫後確實獲得降低傷害的數據出台，這些市民應愈能明白疫苗效用，相信最終能回心轉意。

可多從科學理性角度釋疑

當接種人數提升到一定程度後，難免會到達一個樽頸位——當然約五成接種率（起碼打一針，至8月16日）遠未達至那個樽頸。從調查資料看，市民不願打針的最主要原因是身體不適合接種，這情有可原，不應亦很難勉強。政府可以做的，或者是為這些覺得身體不適合接種者提供專業醫生診斷和支援，讓他們弄清身體健康狀况。至於因其他不同因素抗拒接種者，政府和社會應多從科學、理性角度作解說、鼓勵和推廣。

我們相信，不少市民不是不想打針，只是存在不同層面或角度的誤解之故，多從科學、專業、客觀數據說明疫苗作用，減少對接種疫苗的疑慮（如副作用或疫苗無用），同時亦為那些覺得身體不適合接種疫苗人士提供專門支援，相信能提升接種率——哪怕要達至九成接種率的難度極大，但亦應朝那目標前進。

註1：調查採用雙框電話號碼（家居固網電話及手提電話）取樣設計，調查對象是年滿18歲、操粵語或普通話的香港居民，樣本均為機率樣本；成功訪問706個市民（家居固網電話：350個；手提電話：356個），家居固網電話及手提電話樣本的成功回應率分別為28.1%和31.9%；若將可信度設於95%，樣本誤差約在±3.69百分點以內；數據分析已作加權處理

註2：黃子為、郭樺、鄭宏泰，〈如何能讓不接種疫苗者回心轉意？〉，《明報》，2021年7月2日

作者黃子為、郭樺是香港中文大學香港亞太研究所副研究員，鄭宏泰是香港中文大學香港亞太研究所副所長（執行）

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[黃子為、郭樺、鄭宏泰]