符少娥：協助香港體育發展 物理治療師有角色

為運動員預防和醫治創傷

物理治療可以在多方面幫助香港運動員，在長遠角度更能推動香港體育發展。物理治療師在運動員平日訓練時，會提供預防和醫治創傷等服務，幫助運動員維持及恢復健康。羽毛球選手謝影雪亦曾表示，她平日接受高強度訓練，很需要物理治療師來幫助她從慢性傷患和壓力中恢復過來。物理治療對較年長的運動員尤其重要。

另外，物理治療師還經常隨港隊出戰國際賽事，即場為受傷運動員治療，或協助運動員消除疲勞痛楚，以最佳狀態繼續作戰。就以今年為例，隨港隊出席奧運的物理治療師共有4位，他們為何詩蓓提供了即時治療，優化了她的肌肉功能，讓她可以在100米泳賽中有最佳表現；另外，空手道銅牌得主劉慕裳也接受了物理治療，以緩解她在比賽中緊繃的肌肉。

冀港府投入更多研究資源

長遠而言，港府的支援很重要，除了在硬件上支持運動員（如撥款9.9億元建設體育學院新設施大樓），軟性支援如運動物理治療研究和人才培訓也極為重要。為了提供更多運動物理治療人才，以協助香港體育發展，理大運動物理治療理學碩士課程的收生名額，已由最初的12名增加至25名。

雖然物理治療師在香港體育學院已建立清晰的角色，精英運動員已有物理治療師支援，不過，除了精英運動項目，其他二三線項目其實也極需要物理治療支援，希望政府可以投放更多資源在運動物理治療人才的培訓上，讓物理治療師成為運動隊受資助的員工之一。我希望物理治療師可以在運動員的職業生涯中陪伴左右，為他們防患療傷，最後見證他們在台上領取獎牌。此外，我亦希望港府在中西結合的運動康復研究方面投入更多資源，使香港成為中西結合運動康復科學的領先中心，幫助運動員預防傷患，並更快地從傷病中恢復過來。

作者是香港理工大學康復治療科學系副系主任兼運動物理治療理學碩士學位課程主任

[符少娥]