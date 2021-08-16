曾迦慧：倡年度調整薪酬 讓基層外判工活得有尊嚴

新外判計分制下 外判工工資水平有所改善

樂施會長期關注政府外判工的權益。當局於2019年終於接納我們及其他關注團體的建議，在外判計分制下，提高工資部分的比重，令工友得到較高的工資水平。

根據清潔工人職工會的調查，在此新制下，受僱於房屋署的清潔工，平均時薪達44.5元，較之前的37.5元高出18.7%；而食環署清潔工方面，平均時薪更達48.4元，較之前的37.6元高出28.7%。

最低工資凍結 導致外判工工資被通脹蠶食

不過，以上的改變並不足夠。政府已宣布未來兩年凍結最低工資，最快也要等到2023年才有機會檢討及調整，基層工友變相「4年沒人工加」。而由2019年6月至今年6月，甲類消費物價指數已上升2.1%，當中食品的指數更上升4.4%，預計未來增幅將進一步加大。因此，基層市民將面對「通脹蠶食，銀紙縮水」的苦况，生活只會更加捉襟見肘。

對於政府外判工而言，雖有部分員工已跟隨新制定的合約，工資水平如前文提及已有所提升；但根據勞工及福利局於去年6月提供的資料，發現仍有6580名外判工，其合約在新制前已訂立。這些工友佔整體政府外判工數目約52%，當中六成半的工資水平在每小時37.6至39.5元之間，僅僅高於最低工資，當中以食環署的清潔工及康文署的保安員為主。

當局缺乏年度加薪機制的統一指標

在現行食環署及康文署等部門的機制下，外判合約並沒有年度工資調整機制，基層工友只能靜待合約完結，與承辦商簽署新合約，或政府公布新的最低工資水平，才有機會加人工。可是，外判工合約期一般長達2至3年，面對最低工資凍結，意味在可見的未來，他們的人工只停留在最低工資的水平，長期滯後於通脹，變相減人工。

事實上，在政府部門當中，年度加薪機制並非新事，翻查房屋署的招標文件，列明工資須跟隨年度工資調整機制（annual fluctuation adjustment）調整。在有關機制下，會根據相關消費物價指數及清潔工和保安員的工資數據，計算出來年加薪的幅度；因此，房屋署外判工的工資，起碼能夠貼近通脹的水平。而作為公營機構之一的醫管局，亦為外判清潔工薪酬「一年一檢」，每年參考統計處最新的「甲類消費物價指數」，調整受僱外判工的薪酬。

由此可見，每年調整外判工友工資水平是有迹可循，政府作為最大的僱主，絕對有責任保障外判工的權益，避免他們的工資被通脹蠶食，最終被迫跌入貧窮線。

每年調整工資 外判工活得更有尊嚴

樂施會認為，最低工資在本年5月凍結後，香港經濟情况開始穩定，失業率漸趨下降，政府正就《施政報告》展開諮詢，我們呼籲當局應在今年下半年調整最低工資，讓基層工友享受辛勞工作的成果；同時，應就所有政府外判合約加入年度工資調整機制，確保工友每年獲得調整工資的機會，令付出勞動力可獲得合理回報，可享有尊嚴的生活。

作者是樂施會總裁

[曾迦慧]