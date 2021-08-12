郭凱傑、鄧穎研：推動網上學習 政策支援不可少

畢竟學校是學童自幼汲取知識的場所，他們在課室裏建立人際關係和其他技能；一旦缺乏課室這個社交空間，學童的學習和成長會否大打折扣？教育科技能派上用場，能彌補學校課時不足所造成的損失嗎？

香港教育局早於2015年8月發表了《第四個資訊科技教育策略報告》，提倡透過資訊科技來促進自主學習和終身學習，從而達到全人發展。5、6年過去了，教育和科技的面貌證實令人刮目相看。全球的教育科技和智能課室市場總值，已由2015年的432.7億美元，攀升至2020年的894.9億美元，2021至2028年的複合年均增長率也預期高達19.9%。

教師指引和教學意向起關鍵作用

隨着面對面的聚會繼續受到限制，教育工作者和政策制訂者不得不進一步考慮科技在教育的角色。在疫情期間，使用視訊媒介已成了教育界的新常態。憑藉「停課不停學」的口號，教育局亦正積極推廣電子學習和數碼工具。在疫情下，科技已成為教育工作者、學生和家長的必然選擇，別無他選。

更關鍵的問題是，隨着視訊媒介、數碼課室管理系統和互動應用程式大行其道，教育界到底應該怎樣綜合運用科技？麥肯錫顧問公司參考了學生能力國際評估計劃（PISA）2018年的數據，發現如要提升學習成果，老師宜在課室裏引領學生使用電子設備，那勝於讓學生自行摸索。

在我們的研究裏，也發現持份者均認同，在使用科技時，教師的指引和教學意向起着關鍵作用。受訪的思貝禮國際學校校長Benjamin Keeling說：「遙距學習較能惠及年長學童，年幼學童則需要成人協助。我們採用多元方案，來促進不同學生的學習和成長。」思貝禮的Zoom網上課堂均是小班教學，學生人數不超過8，並由兩位老師帶動同學之間的互動，確保每一個學童都全情投入。

政府應引領學校投資有用的科技

事實上，早在疫情發生之前，教育科技的發展和投資已是方興未艾。但當中有一個疑問：這些科技會否令學童學習時更為投入？面對面授課時，老師會指導學生共享電子設備；而在家裏進行網上學習時，老師也會透過別出心裁的活動，鼓勵同學們進行社交互動。

然而，並非每一所學校都能保證提供小班教學，也不一定具備投資教育科技所需的專業知識。有些學校近年已累積了許多科技輔助教育的經驗，但有些則相對落後。回顧教育局於2015年為落實教育科技政策所作出的1.05億港元（1350萬美元）撥款，其中的9000萬港元（相當於86%的款項）僅是用以資助公立學校採購流動裝置，用於老師的數碼培訓、教學法研究和課程發展的資金便所剩無幾。根據2018年的審計署報告，署方審查了896所學校，其中517所（57.7%）並沒有盡用2012/13至2016/17五個年度所獲得的資訊科技綜合津貼，當中131所學校（佔總數的14.6%）的未動用撥款更佔總撥款的兩成以上。

應支援老師提升數碼技能

隨着數碼科技變得無所不在，政府應為資訊科技教育定下清晰的目標，並構思詳盡的策略性計劃，以助學校和教育工作者付諸實行。為減輕老師的工作負擔，政府應支持學校優化和數碼化它們的行政系統，並透過有薪假期或其他支援措施，方便老師把握各種提升數碼技能的良機。

單憑撥款，並不足以培育未來的社會棟樑。政府應訂立方向，引領學校投資有用的科技，並激勵老師加強技能，如是者才能培養出具備數碼技能、競爭力和責任感的新一代。

作者郭凱傑是團結香港基金教育及青年研究主管，鄧穎研是團結香港基金助理研究員

[郭凱傑、鄧穎研]