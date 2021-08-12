楊志剛：教協事件：對管治文化的嚴厲拷問

教局「不動腦、不動手」 造成五輸局面

香港的管治是行政主導。法例沒有寫明的、《教育條例》沒有訂明的教育問題，就屬於教育局的行政管理範圍。教育局對教協可作出的影響甚大。面對教協反中亂港的活動，有高人早於數年前便建議終止教協根據《稅務條例》第88條而獲得的免稅地位，以斷其財源。但是教育局就是零作為。試想一下，面對教協公然美化違法暴力，假若教育局一早負責任地對教協領導作出警示：閣下的亂港政治活動已違反第88條的規定，如果不立即停止，教局便會向稅局建議取消教協第88條的註冊；在如此警示下，教協定必檢點，及早聚焦專業，不至於冲昏頭腦地在反中亂港的歧途末路狂奔，導致今天的田地。

教育局對教協多年來反中亂港的「不動腦、不動手」，終於造成今天的五輸局面：

第一輸是因參與違法抗爭而被捕的學生和他們的父母親友，以及數以萬計因此而深感焦慮並對前路失去希望的青少年學生；

第二輸是廣大老師。因教協領導層的煽動和誤導，令不少教員做出誤人子女亦誤了自己的行動，稍有良知的老師都會一生受良心責備；

第三輸是教協本身，被教育局割席，然後多番力求自保並成立「中國歷史文化工作組」，最終匆忙自我解散；

第四輸是教育局，公開示範了「官媒不動我不動，官媒開口我動手」的管治文化；

第五輸是中央。《基本法》第136條規定特區政府「自行制定有關教育的發展和改進的政策」；第142條規定特區政府「繼續承認在特別行政區成立前已承認的專業和專業團體」。現在中央卻透過官媒「指指點點」，然後教育局動手。這難免進一步加深本港和海外仇中人士對中央「打壓」香港的觀感。

上述五輸的總和，就是香港之輸、國家之輸。

黑暴及其遺害，對無數香港學生是一場浩劫。數以千計學生被捕，數以萬計學生參與抗爭，數以十萬計的學生感到迷失、焦慮、絕望。我一向立場清晰：對被誤導而犯法的學生一定要盡量從寬，給他們機會；但對煽動學生參與違法活動的教員和教學組織，必須嚴厲查辦。教協在過去多年的反中亂港政治活動，有不同媒體臚列了清單，鐵證如山。而這些反中亂港活動，是長期在教育局眼皮底下進行的，局方豈會不知？

局長署長們只懂佇候中央不斷出手？

有論者認為黑暴一役，是西方勢力經營多年的總行動，以特區政府之力，自然無法抵擋，故此不能深責。此話半對半錯。黑暴肆虐時，特區政府多個相關部門不是「沒法抵擋」，而是「沒有嘗試去抵擋」。例如當時亂港勢力的偽新聞和黑文宣鋪天蓋地，是百分之一百戰爭狀態，但政府新聞處作為政府文宣機關，資源豐足，卻閒庭信步。亂港文宣「連儂牆」在18區張貼到通街通橋，負責市容清潔的食環署長期看不見。

香港缺乏有擔當的人嗎？有多少熱心市民甘冒被黑暴毒打、被私了的危險，以一人之力，清理連儂牆、清理垃圾路障。2019年10月13日，浸會醫院護士何潤姿在彌敦道恒生銀行附近獨自一人平和地清除垃圾路障時，被10多名蒙面黑衣人拖到周大福店舖門外，五六把雨傘隨即打開，她被拖進「傘陣」，半分鐘後她腰骨破裂、鎖骨挫傷、背部嚴重擦傷，面孔被噴上黑漆。她想負傷離開時，再被人扯着頭髮拖行數米。這是小市民的擔當。今年2月23日，看不見「連儂牆」的食環署長劉利群獲升職為食衛局常秘。這是署長的擔當、香港管治者的擔當，是香港之輸的根本。

誠然，黑暴一役是外部反華勢力伙同本地反中亂港力量的一次總攻擊，單憑特區力量，難以抵擋。故此要中央出手。中央出手，當然是直搗問題核心的大手筆。於是出了《國安法》、完善了選舉制度，提供善治的所需條件。看看廣播處長李百全，上任數月，便令香港電台上上下下回歸理性、不再偏頗、確保專業。這是「擔當」。擔當的測試，就是主動、自覺地查找不足，然後千方百計去改善。否則，我們的一眾局長署長們難道只懂佇候中央不斷出手，完善教育制度、完善司法制度、完善清理網上虛假資訊制度、完善專業團體管理制度、完善批地制度、完善環評制度……完善一切制度？還是靜候官媒的指導：這裏有毒瘤、那邊有癌細胞、那邊要刮骨療毒？

還望局方主動自覺「迎難而上」

《人民日報》把教協定性為「必須剷除的毒瘤」，但香港的教育制度，豈止教協一個毒瘤。由小學到高教，都有殖民地時代的遺毒在默默侵蝕。教育制度什麼地方出了什麼問題，教育局心知肚明。還望局方拿出擔當，主動自覺地把評級由「見難即躲」提升至「迎難而上」，否則便是逼中央出手完善教育制度，演出更大的「五輸」。

自上世紀以來，香港從來是中華之驕。抗美援朝時，西方霸權全面封鎖我們國家，香港人傲然突破封鎖，為國家輸入急需的供應。汶川地震後，中聯辦門外水泄不通，擠滿了前往捐助的人。2009年聯合國教科文組織一項大規模區域調查顯示，香港初中學生達80%以身為中國人為榮，形勢有利於和平統一台灣。短短數年，情况翻轉，香港敗去了數代人的努力。這是對香港管治文化的嚴厲拷問。

作者是教育工作者

[楊志剛]