黃俊恒：忠誠反對派是空中樓閣

事實上，教協過去在整個非建制陣營中，立場和行動取態都屬非常溫和，今天它為了繼續發揮在教育界的功能，對當權者一再退讓。可惜這些努力似乎都未能讓當權者接納它是「忠誠反對派」的一員，仍然視其為「毒瘤」而必須予以根除。筆者看在眼裏，實在不禁要問，到底怎樣才是可接受的「忠誠反對派」？

中共的決定「必然正確」

當筆者閱畢盧文端先生近日之文章，似乎較清楚「忠誠反對派」的界線。按盧所言，只有那些因意識形態和價值觀而對中央存在成見或誤解的廣大民眾，才是包容的對象；被定性為不利於國家安全的，必須予以徹底清除。再嘗試對此界線想深一層後，筆者發覺按照中央的邏輯，基本上不可能出現「忠誠反對派」。

筆者理解的所謂「忠誠反對派」，就是在承認當權者的統治認受性和權威性的基礎上，提出對當權者的批評的人，目的是讓當權者改善並鞏固其統治。不過，在中國的黨國體制下，這一點是極難做到的。

根據《中華人民共和國憲法》的序言，中國由中國共產黨領導，也就是說中共是憲法訂明的、唯一的執政黨。進一步而言，中共政權的認受性和權威性由法律確立，而不是像民主國家由人民透過選舉制度來確立。更重要的是，「偉大、光明、正確」的中國共產黨是人民利益和先進生產力的代表，即中共的決定基本上必然是為着人民群眾的好處而作出。

基於上面的說法，中共所以享有執政的認受性和權威性，必然是基於其代表人民利益而作出的正確決定。反過來說，中共任何決定若被認為是違反人民利益，其管治認受性和權威性便會被削弱，影響其管治的正當性。因此，中共在其統治中的任何一刻，都不可能被認為作出錯誤的，或有違人民群眾利益的決策，否則都會影響其統治基礎。在中國由中共領導的法定基礎下，中共的統治基礎受損，便會立即提升到國家安全的高度。按照盧先生的說法，這對中央政府來說是不能妥協的。

公開批評 「必然挑戰國家安全」

正因為任何被認為屬錯誤的決策都會影響中共的管治正當性，因此任何對中央政府的決策的公開批評，都會被視為對政權的挑戰，也就是對國家安全的挑戰。偏偏一個「稱職」的反對派必須公開地向政權提出批評，指出其施政可能出現的錯誤。既然如此，一個對國家忠誠的人、對維護國家安全義無反顧的人，又怎可能作出公開批評政府，破壞中國唯一執政黨權威，影響國家安全之舉？筆者不才，實難揣摩怎樣才可以成為「忠誠」的反對派。

請當權者明言怎樣才可提批評

鄧小平先生曾經講過「共產黨是罵不倒的」，那種自信實在是令筆者佩服。今天的中國已比當年進步，已經躍升為世界第二大經濟體，難道區區的批評聲音就會掏空中共的統治基礎？當一個明言反對港獨、願意推動下一代認識國家的機構仍然要被打壓和清算，試問還有誰可以成為「忠誠反對派」？筆者相信今天仍然有人願意成為「忠誠反對派」，但請當權者明言，怎樣才可在不損害中共以「絕對正確」為基礎的統治認受性的情况下，公開地對政府提出批評，履行反對派的天職。

盼望筆者上面的論述純粹是基於「因意識形態和價值觀不同而對中央產生的誤解」，果真如此，筆者盼望眾有識之士能闡析消除此等誤解之法，使香港仍然有空間容納反對聲音。

作者是社區工作者、公共政策顧問

[黃俊恒]