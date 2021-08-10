阮穎嫻：奧運會成蝕本生意 須研改革

奧運會主辦城市的支出

舉辦奧運會的支出，主要有3部分。第一是基礎建設，如交通網絡、選手村和提供觀眾住宿的酒店房間等。國際奧委會（International Olympic Committee）要求夏季奧運會主辦城市要提供至少4萬個酒店房間。此外選手村能容納1.5萬名運動員和相關人員。即使大城市如里約熱內盧，在2016年奧運之前也要多興建酒店，提供約1.5萬個酒店房間，以滿足上述要求。但奧運會只有兩三周，奧運結束後，外地遊客離開，酒店房間就會丟空，酒店入住率不能維持。1994年挪威利樂漢瑪（Lillehammer）冬奧會結束後，當地四成酒店破產，被迫結業。

第二是興建奧運場館的支出。在過去50年間，奧運項目大增，其中不少需要專項場館，而且要容納相當的觀眾。這些場館在奧運之後，未必有人使用，場館可能變成大白象工程。

第三項支出，是奧運期間的活動統籌，如開幕和閉幕典禮，以及場地保安等。奧運會是恐怖分子的襲擊目標。1972年慕尼黑奧運和1996年亞特蘭大奧運都發生恐怖襲擊，造成選手和觀眾傷亡。奧運保安支出所費不菲，在9．11之後舉辦的雅典奧運，單是保安開支，已達16億美元。

每屆奧運會開支的確實數字，不易得到，原因是一些基建支出，如改善鐵路系統等，雖然與奧運有關，但不會入帳。即使如此，奧運超支情况嚴重，自1968年起，每屆奧運都出現超支。2020年東京奧運，更因為疫情推遲，使超支更多。本來預算支出73億美元，超支約一倍至154億美元，而非官方估算總支出高達250億美元。

奧運會主辦城市的收益

主辦奧運會的主要利益也有3種。第一是奧運會期間的直接收益。這些收益包括入場門券、電視轉播費、贊助商的贊助等。這些收益由國際奧委會決定如何和主辦城市分配，國際奧委會會得到一部分電視轉播費，而當地入場券的收益會由主辦城市得到。無論如何，這些直接收益與支出根本不成比例。如2012年倫敦奧運的直接收益，只佔支出的不足三分之一。

奧運期間，當地民眾和遊客會作出奧運相關消費。關於這些消費有多少，顧問公司和學者都有做估算，但得到的答案大相逕庭，顧問公司計算出的收益比學者多很多。為什麼呢？其中一個原因是，很多估算沒有考慮到「替代效應」。舉例說，有當地人買票入場看奧運比賽，但如果沒有奧運比賽，他可能會花這筆錢聽音樂會。因此奧運會帶來的經濟效益並不是奧運入場券本身，而是奧運入場券減去音樂會的票價。

此外，對於奧運會能吸引遊客觀光，有人提出相反意見。大家都認為奧運期間，主辦城市會有很多旅客，因此如非必要都不會去當地。因此其他的經濟活動反而減少。事實上，有學者指出，奧運會對當地就業、消費和產出的影響輕微，甚至下降。

第二種利益是長期的利益。這些利益包括基建和場館可以在奧運之後繼續使用，奧運提升主辦城市的知名度，增加以後的旅遊收益、貿易額、外商直接投資等，從而增加當地的經濟活動。這些利益也不見得很大。2008年北京為奧運會興建「鳥巢」和「水立方」。鳥巢在2008年後鮮有使用，而水立方為改建成為水上樂園，額外花掉幾千萬美元。其他基建所帶來的利益也有爭議，一些基建就算沒有奧運也應該做，而且這些基建要趕在奧運會前完成，難免急就章；而且全城大興土木，使建築工作和建材等興建成本上升，影響成本效益。

至於奧運有沒有增加主辦城市的吸引力，也無定論。在吸引遊客方面，確實有成功例子。巴塞羅那舉辦1992年奧運會後，在歐洲最受歡迎旅遊城市排行榜躍升。失敗的例子也有不少，例如1988年冬奧主辦城市、加拿大卡加利（Calgary），1994年的利樂漢瑪，2014年的索契和2018年的平昌等，可能由於這些地方本身沒有太多名勝古蹟，所以冬奧以後就無人問津了。另一種就是倫敦、北京、東京等大城市，即使沒有奧運會，遊客仍是源源不絕的。

最後一種利益，就是主辦奧運，是向世界展示國力的機會，增加主辦國和主辦城市的民眾對國家的認同感。很多人認為1988年漢城（今稱首爾）奧運是韓國登上國際舞台的分水嶺。2008年北京奧運，也正值香港人對國家認同感最高。當然，這些榮譽感到底帶來多少經濟利益，就更難估算了。

奧運會還能舉辦下去嗎？

上面討論指出，其實奧運會對主辦國和城市很可能是蝕本生意。當然，由於利益和成本不是平均分配，例如政客和酒店餐飲業仍然會支持舉辦奧運的，納稅人就會反對。但這些成本效益計算的結果愈來愈呼之欲出，民主國家的民眾對申辦奧運有愈來愈多的疑慮。

2022年的冬奧，就有4個民主國家的城市退出申辦，最後只有北京和哈薩克的阿拉木圖競爭，北京順利得到主辦權。

2024年夏季奧運競逐主辦權的情况也慘淡，只有巴黎和洛杉磯兩個城市進入最後候選名單，國際奧委會決定不用投票，由巴黎舉辦2024年奧運，為免再下一屆無人搞，同時決定2028年由洛杉磯主辦。

由此看來，要延續奧運會，它的舉辦方式亟需改革。現在奧運會規模之大，由一城市主辦實在負擔太大，其中一個建議是改成由一國主辦，散落不同城市。這樣可以利用該國已有的體育場地，不用大興土木。也有建議讓奧運會回到奧運的發源地雅典長期舉辦，又或分到各大洲輪流舉辦等。

參考資料：

Robert A. Baade and Victor A. Matheson (2016) "Going for the Gold: The Economics of the Olympics", Journal of Economic Perspectives. Volume 30, Number 2. Pages 201-218.

作者是港大經管學院講師

[阮穎嫻]