劉進圖：防疫一國兩制更符實際

香港不可能照搬內地防疫那套

從去年1、2月疫情爆發至今，香港的防疫戰已打了約一年半，現在回過頭來看，我們做得其實還算不錯，雖然政府反應經常慢兩拍，有時候又政治考慮凌駕專業判斷，但民眾的防疫意識相當高（反映在長期容忍每天戴口罩上），對各種社交限聚措施也基本遵從（雖然許多人不明白措施的邏輯和變化因由），一路跌跌碰碰走來，感染數字和死亡數字都處於低位，公立醫院急症室和深切治療病房仍能有效運作（感謝醫療人員的艱苦貢獻），社會經濟也勉強正常運行，沒有造成大量失業，能夠有這樣的成績，正如這屆東京奧運港隊表現一樣：難能可貴，值得嘉許。

這一年半的經驗也讓我們明白到，香港不是內地，我們不可能照搬內地防疫那一套。例如，香港是國際城市，海陸空交通安排不可以像北京那樣說停便停，一聲指令便疏散到其他城市去，把進入首都的人流減至最低。香港也不可能像廣州或南京那樣，把一大片城區封鎖起來，強制上百萬人排隊做檢測。香港特區政府無法像內地那樣，強制民眾用手機記錄所有出行數據，方便追蹤隔離，或者用極強力的行政措施促使民眾打針，快速推高疫苗接種率。我們需要正視現實，在制訂防疫措施上也要講求一國兩制，毋須盲目跟從內地以「清零」為指標，這樣才符合實際。

提高疫苗接種率 最重要也最有效

從香港實際情况出發，我們可以怎樣加強防疫？參考本地和國際衛生專家意見，提高疫苗接種人口比率，始終是最重要也最有效的辦法，哪怕打了針的人仍然可能受感染及傳播病毒，但只要能減輕發病率，減少重症危疾，就能換取防疫時間和醫療空間，達至與病毒長期共存。假如病毒變種至原來疫苗失效，就盡快打新版疫苗，正如長期以來我們防範季節性流感一樣。

過去我們在預防流行性疾病方面，其實積累了不少經驗。例如，學童從小一入學開始，就必須完成多種傳染病的疫苗接種；醫院職工也要求有乙肝免疫證明；老人院的流感疫苗接種率達到大約八成。這些都是透過行政措施達成的，倘若能夠逐步把新冠疫苗接種納入這些措施內，加上私人機構自願推動的各種鼓勵政策，盡力促使風險最高的60歲或以上人群接種疫苗，社會便可望逐步解除防疫禁令。

香港應保持國際航班進出

至於邊境管制方面，特區政府應該看到，由於變種病毒正在內地擴散，造成新一波感染，中央正全力收緊國際及國內的出行限制，程度近乎閉關鎖國，加上冬季奧運會明年2月在北京舉行，之後又有全國兩會，從現在到明年4月，中央都絕不會放鬆入境管制，香港若冀望持續「清零」，藉此與內地恢復免隔離自由往返，是不切實際的。香港應該向中央提出，貫徹一國兩制精神，仿效其他國際金融中心和商業都會，維持相對開放的邊境，保持國際航班進出，只按風險級別對不同旅客實施相應的檢疫安排。

作者是資深傳媒人

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[劉進圖]