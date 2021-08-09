鄧淑明：提升地理數據認知 促進智慧城市發展

地理空間數據價值龐大

地理空間數據價值龐大，潛質優厚。英國空間公署（Geospatial Commission）早前發表的報告，指私營企業透過地理空間數據，估計每年可為英國釋放60億至110億鎊的經濟價值，這還未計蘋果和谷歌等科網巨企，以及創造就業，和眾多衍生好處，如藉地理數據改善空氣質素，令整個社會受惠等價值。然而，報告同時指出，決策者往往因為對地理空間數據的價值缺乏認識，令這些數據未被善用，甚至閒置。

今天，許多行業都運用地理空間產品和服務。以出行者資訊為例，它既可供運輸當局分析公共交通的需求模式，私營企業和社交媒體亦可用於個人化廣告；而智能手機的應用程式，由出行規劃、相機攝錄到健康追蹤等，無不嵌入了地理空間數據元素。

香港在地理數據方面也發展迅速，從2019年到2020年底，政府開放的數據集已達約4250個，其中大部分是地理空間數據，為明年正式啟用的一站式數據「超級市場」「空間數據共享平台」（CSDI）打下了基礎。可是，數據是開放了，有沒有發揮預期的效果？公眾和政府的使用量又如何？

有公務員也不甚了解

正如中文大學數據科學與政策研究課程主任黃偉豪日前在《明報》撰文指出，「不少政策制訂者所慣犯的迷思」，是「開放了數據後，成果和利益會自動產生」及「所有人均懂得使用開放數據」。而早前名為「香港市民使用開放數據現况」的民意調查結果顯示，只有不足四成市民聽過「開放數據」，反映「開放數據」在市民心目中的認知度非常不足，顯見政策制訂者慣犯的迷思的確存在。

以我所見，對開放數據不甚了解的，除了一般市民外，其實許多政府公務員對此也同樣一無所知。

例如有政府部門發布的互動地圖，竟然用上私營企業的地圖資訊，而非源自政府官方，例如香港地理數據站（Hong Kong GeoData Store）的地圖和位置搜索「應用編程界面」（API），彷彿私營企業的資訊可替代官方的，渾然忘記了這世上沒有免費午餐這回事，私營企業的資訊都附帶廣告，也沒有政府資訊的專業和精準。而對程式開發者而言，私營企業數據一般都沒有如數據過濾和關鍵統計顯示等主要地理資訊分析功能，如此一來，政府竟變得如業餘的使用者一般見識了。

政府內部要加強專業培訓

所以我說新啟用的GeoLab任重道遠，原因是它其中一個主要工作，就是向公眾推廣專業的地理資訊。日前它已先後舉辦了數次專題講座，參與的除了校長和老師，更有業界從業員如土木工程師等。而當局也應在政府內部加強相關的專業培訓，甚至不妨考慮訂立硬指標，制定內部使用地理資訊的指引，一如新加坡規定各個部均需試用人工智能以推廣先進科技的應用一樣，而不能繼續自由放任的政策，否則即使明年推出CSDI，也肯定難以物盡其用。

因此，當局應當及早認清地理空間數據的重要性，並加強內部對專業地理空間數據的認知，以期把它的價值盡量發揮出來。這不單能加快本地邁向智慧城市的步伐，也可增強香港的競爭力。

作者是香港大學工程學院計算機科學系、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，智慧城市聯盟創辦人兼榮譽會長

[鄧淑明]