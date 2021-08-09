盧文端：剷除香港亂源 中央除惡務盡

【明報文章】新華社和《人民日報》發炮之後，香港教育局全面終止與教協的工作關係，事件引起社會廣泛關注。權威人士建議筆者對教協事件帶出的信息及社會上的一些疑問作些解讀分析，以正視聽。筆者的基本看法主要有4點：其一，中央處理「修例風波」，着眼於「大亂之後實現大治」，必須全面剷除動亂之源，除惡務盡；其二，教育安全事關國家安全，處置教協的行動不會只停留於「終止工作關係」，除惡範圍也不會只限於教協；其三，中央講團結包容，大前提是必須剷除動亂之源，而不是對違法者網開一面，團結包容的對象是廣大香港市民，而不是反中亂港分子；其四，中央剷除香港亂源不會削弱，而是有利鞏固香港的國際金融中心地位。
教育安全事關國家安全 中央不能手軟
中央處理「修例風波」的一個重要考慮，就是「大亂之後實現大治」。對此，港澳辦常務副主任張曉明今年3月在香港就完善選舉制度聽取意見，會見記者時講得很清楚：香港一定會重回正軌，實現大亂之後應有的大治。習近平主席在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的講話中，關於香港的內容篇幅很少，特別強調維護國家安全，維護社會大局穩定，保持長期繁榮穩定，突顯了中央對香港維護穩定、實現大治的高度重視。
香港的「修例風波」演變成大規模的社會動亂，是香港內外因素共同作用的結果，不可能只是簡單歸結為外力插手就完事了。香港要在大亂之後實現大治，必須在強力反制外力干預的同時，全面剷除香港內部的動亂根源，否則，就不能保證香港的長治久安。對此，中央態度堅決，絕不手軟。處置教協的行動正是在這個大背景下出台的。
央媒文章列舉了教協的種種「惡行」，包括縱容有毒思想在香港校園肆意傳播、包庇「毒師」、美化「黑暴」、支援暴徒、編寫教材攻擊「一國兩制」、抵制國民教育，等等。中央層面一直在質問：教協為什麼這樣做，其目的是什麼？
更為嚴重的問題是：在「修例風波」中，大量的青少年學生對香港的憲制採取對抗態度，參與反中央、反特區政府的示威遊行甚至「黑色暴亂」，說明香港的教育已經出現系統性風險，香港的教育安全存在嚴重問題，直接威脅香港的國家安全，在這裏面，教協擔當什麼角色，需承擔什麼責任？
教協原本是維護教師權益的工會組織，但自1989年成為反共組織支聯會的創會骨幹成員之後，就開始向反共組織蛻變。教師在學校教育中擔當主導角色，學校培養什麼樣的學生，教師的作用極為關鍵。教協在政治上對國家的基本政治制度採取抗拒排斥態度，又擁有約9.5萬名會員，據稱佔香港教師的大部分。香港的教育體系培養大量的「反共後備軍」，一直站在反共、對抗國家憲制、抵制國民教育前線的教協，被認為是「功不可沒」。央媒所列舉的事實就是例證。
央媒的文章所傳達的信息是：教協在中央層面已經被定性為香港教育體系內危及教育安全的毒瘤。試想：香港大部分教師掌握在一個堅持反共、反憲制的組織手裏，中央會認為香港的教育是安全的嗎？不除掉這個毒瘤，何談香港教育要撥亂反正、正本清源、重回正軌？中央如何放心？這才是問題的癥結和要害所在。所以，央媒使用一個絕不含糊的標題：必須剷除「教協」這顆毒瘤。可見，針對教協的行動，肯定不會只是停留在「終止工作關係」。預料執法部門將對教協涉嫌違法的問題依法調查，包括教協與支聯會、民陣之間種種勾連。已經有輿論建議教協會員退會，並提醒那些與教協有業務聯繫的機構要與教協保持距離。
團結包容不包括反中亂港勢力
有人說，「剷除教協」的言論和行動，不符合中央提出的團結包容精神，不利於社會復和。筆者認為，這裏需要劃清兩條界線：
第一，中央講團結包容，大前提必須是剷除動亂之源，而不是對違法者網開一面，這是不可模糊的原則問題。亂源不除，動亂還會再來。剷除亂源，必須是除惡務盡。因此，除惡範圍也不會只限於教協。調查支聯會、民陣的行動正在進行。對「感激」刺警嫌兇的港大學生會評議會，警方已經展開調查。有指港大學生會刊物《學苑》曾鼓吹「港獨」，執法機構也不能不追究。香港的一些專業團體利用自己的特殊地位，慫恿、包庇暴力，對抗憲制，特區政府也需採取必要反制行動。總之，所有危害國家安全的人和事，都必須依法追究，絕不放過。
第二，中央講團結包容，對象是廣大香港市民，而不是反中亂港分子，這是一條不能退讓的「鐵的底線」。全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍今年2月關於不搞「清一色」的論述講得很清楚：中央理解包容的對象，是香港社會中因為意識形態及價值觀不同，而對國家、對內地存在各種成見和偏見的香港市民，反中亂港分子不在此列。夏寶龍最近還特別強調：要堅決把反中亂港分子排除在特區管治架構之外，這是一條「鐵的底線」。有人將依法處置反中亂港勢力說成是「不包容」，這或者是誤解，或者是別有用心。
剷除亂源有利維護金融中心地位
有朋友問我，中央剷除香港亂源的行動，會不會影響香港的國際金融中心地位？答案當然是不會。社會穩定是維護金融中心運作的必要條件。全面清除動亂源頭，香港社會大局穩定有保證，加上中央的全力支持，香港金融中心的地位會進一步穩固。數據顯示：《香港國安法》實施一年後，香港的新股集資額較一年前增加約50%，港股平均每日成交額增加約70%，香港銀行體系的總存款額增加5.6%。這說明，國際投資者對香港金融中心投下信心一票。
作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長