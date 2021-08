黃偉豪：香港奧運奇蹟：世代價值遷移的見證

華盛頓和荷李活 誰更具影響力?

在教授公共政策理論的課堂上,筆者經常問學生的一條問題是:「華盛頓和荷李活,究竟誰更具影響力?」華盛頓是美國首都,政治權力的中心,總統府、國會等重要機構總部的所在地;荷李活則是電影世界的首都,全球娛樂和普及文化重鎮。雖然問題的背景是美國,很明顯這只是表面的言語修飾,想探討的真正內容是政治和文化力量的比較。究竟擁有政治權力、可以訂立法律,甚至動用軍隊的人較有權力,還是能夠塑造文化和價值的人較有權力,更能影響世界?

一個好的問題,是引發多角度和有深度的思考,而非提供一個權威的官方指定答案。在這一條「華盛頓對荷李活」的問題上,其中一個答案是:雖然短期之內,可能擁有政治權力的華盛頓可以運籌帷幄,控制當下,但長遠來說,誰能夠塑造社會的價值,才能影響人類未來的發展。所以,主宰現在雖然可能是代表政治權力的華盛頓,真正帶領和創造未來的,卻是象徵文化、價值和潮流的荷李活。

由價值遷移推動行為和政策轉變

由價值遷移,從而推動勢不可當的趨勢,進而帶來行為和政策上的轉變的例子,可謂比比皆是。曾幾何時,女人被視之為次一等,甚至沒有政治上的投票權,出外工作的經濟權利也受到限制。但現在男女平等不再只是女權運動的口號,而成為了社會上很多方面的現實,不少國家、地方的政治領袖也是女性,我們香港的特首一職,也正由女性出任。

近年,動物權益也是一個好例子。在筆者上一代的眼裏,貓貓狗狗等動物均被物化地視為工具,貓的價值在於捕鼠,狗則是用來「看門口」。以上的情况未算最差,更糟糕的是,貓狗昔日更被視為桌上的佳餚、補身良品。但在世代的價值遷移下,情况已發生了180度的變化,貓狗以至其他小動物的地位,已由工具和美食,提升至寵物甚至是家庭成員,需要去珍惜、保護和尊重。再近期的一些價值遷移例子,當然不得不提同志的平權運動,從今時今日某新興電視台有關同志題材的溫馨喜劇大受歡迎的情况,已可見一斑。

運動發展:國家主導和社會主導

在運動的發展上,相關的世代價值遷移亦正在發生,更透過今屆香港運動員在奥運的傑出成就看到成果。

粗略來說,在運動的發展上,可以分成國家主導和社會主導兩種模式。前者包括了中國和前蘇聯等很多強調政府權力,及着重利用在國際賽的表現,來加強自己管治的合法性和制度的優越性之國家,由政府投放大量資源來培訓運動員。後者則是很多自由和民主國家的模式,雖然政府的角色並不是零,但主要的發展由民間主導,甚至透過商業模式來運作,美國的籃球、很多西方足球強國的發展也是運用此模式。

在兩種模式下,引發了不少有趣和有意義的討論。這包括了由於國家主導的模式容易招來無謂的政治干預,包括國家領導人親自指明要派某個運動員出場,或規定應採取什麼策略,所以不利於追求策略和變化多端的隊制項目,如足球和籃球等的發展。據說領導人的政治干預,正正是2010年南非世界盃,朝鮮以0比7大敗於葡萄牙腳下的原因。有說法指出,由於國家體面的考慮,領導人堅持實力較弱的朝鮮要踢進攻足球,結果導致大敗。同樣道理,當年的蘇聯,即使在全盛時期,也非頂級足球強國。

運動員願望並非「發達」 而是發揮才華

在香港,雖然政府對體育發展的支援有所改善,但談不上是國家主導的模式。運動員要有成就,民間組織的支持,以及運動員個人的決心和犧牲,還有家人的體諒和鼓勵,便變得額外重要。香港由1996年殖民地年代「零的突破」的第一面奥運金牌開始,足足等了25年,不止迎來了史上第二面金牌這麼簡單,而是表現大爆發,創造了多面獎牌的奇蹟。成功並非偶然或幸運,而是和背後的世代價值轉移息息相關。

在學術上,研究世代價值轉移的大師,非已故的密歇根大學政治學教授朗奴.英高客(Ronald Inglehart)莫屬。他的成名作《現代化與後現代化》(Modernization and Postmodernization;註)正正提出信念和價值轉移,才是深遠影響社會發展方向的因素。他亦創立了「後現代化價值」(postmodernization values)這個重要的概念,引用在多國進行的「世界價值觀調查」(World Values Survey)的數據,指出在後工業化社會裏,人的追求已由物質生活轉移至非物質後現代化價值,例如民主、自由、公義、和平和環保等。

香港的奧運奇蹟,正是建基於這世代價值的遷移,很多得獎的運動員是土生土長的香港人,包括了游泳的何詩蓓,和乒乓女團3位成員。他們自小的願望,並非工業化年代的舊一輩香港人的「賺錢」和「發達」,而是以代表香港為榮,希望盡情發揮自己在運動上的才華,在世界的舞台上發光發亮。世代價值一旦遷移,往往是難以逆轉,也不可能在短時間內逆轉。正如英高客教授指出,世代價值並非純粹一廂情願的主觀願望,或由上而下的官方洗腦教育可以達至,而是有背後的政治經濟因素所促成。所以,運動員父母的一代所建立了的經濟基礎、全球化帶來的國際網絡和資源,也給予世代價值遷移更大的成功空間。

社會一些人曾經有一個說法,就是香港要有希望,必須放棄這一代的年輕人。但在一場舉世矚目的東京奧運會裏,卻是一群年輕的運動員振奮人心的表現,和破紀錄的驕人成就,在香港歷史上其中一個最困難的時刻,給不少人重新燃點了希望。

註:Inglehart, R. (1997) Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. NJ: Princeton University Press.

作者是中文大學數據科學與政策研究課程主任

