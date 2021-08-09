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筆陣：胡適之後有余英時 余英時之後有誰？／文：林泉忠

【明報文章】一代史學大師余英時先生於8月1日凌晨在普林斯頓溘然長逝的噩耗，於5日傳開後，迅即震撼整個華人世界；並隨即在華語媒體與網絡，掀起一波悼念及評價其為人為學的熱潮。

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