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2021年8月9日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：胡適之後有余英時 余英時之後有誰？／文：林泉忠
聞風筆動：議員質疑劏房定義過闊 政府稱收窄難依法租管 ／文：李先知
黃偉豪：香港奧運奇蹟：世代價值遷移的見證
盧文端：剷除香港亂源 中央除惡務盡
鄧淑明：提升地理數據認知 促進智慧城市發展
鄭立：我們支持他們 只因他們是我們的自己人
筆陣：胡適之後有余英時 余英時之後有誰？／文：林泉忠
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【明報文章】一代史學大師余英時先生於8月1日凌晨在普林斯頓溘然長逝的噩耗，於5日傳開後，迅即震撼整個華人世界；並隨即在華語媒體與網絡，掀起一波悼念及評價其為人為學的熱潮。
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筆陣：胡適之後有余英時 余英時之後有誰？／文：林泉忠
聞風筆動：議員質疑劏房定義過闊 政府稱收窄難依法租管 ／文：李先知
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鄭立：我們支持他們 只因他們是我們的自己人
聞風筆動：議員質疑劏房定義過闊 政府稱收窄難依法租管 ／文：李先知
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