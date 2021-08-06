朱兆麟：講好中國「生物醫藥」故事

內地醫藥創新整體水平仍待提升

根據早前中國醫藥創新促進會（PhIRDA）與中國外商投資企業協會藥品研製和開發行業委員會（RDPAC）報告顯示，過去5年內地生物醫藥發展加快，特別在經費投入、創新主體、人才策略、制度環境均明顯提升，但醫藥創新整體水平仍然落後於全球領先水準，主要是因基礎研究投入、原始創新專利轉化及醫療機構轉化研究不足；而且缺乏生物醫學科研人員中的領軍人才，以及具備醫學背景、產業經驗綜合能力的複合型人才。

新冠疫情肆虐後，掀起了應否免除疫苗專利保護以擴大疫苗生產的討論，有意見就指出疫苗短缺的真正原因，在於缺乏具疫苗技術、生產能力、設施和人才的製造商，認為mRNA疫苗即使開放了專利，也缺乏具條件的藥廠去仿製。可見未來能掌握高技術生物醫藥產品的原創研發、生產能力、專利以及人才的國家，可掌握未來生物醫藥的趨勢。

香港應與大灣區加強互補

新藥創製是未來各國生物醫藥發展的重要戰略，但內地以生產型醫藥企業為主，較少以研發為中心的創新型企業。香港生物醫藥優勢正好補足內地的不足，香港具有國際前列水平的醫藥研發及臨牀測試水平和人才，而且擁有來自中外的世界級專家，亦具備完善的知識產權保護和法律，故香港應與大灣區城市加強雙方優勢和資源互補，透過企業、投資者、政府、大學、研究院層面合作，完善研究、臨牀，到產業化、外銷等過程的產業鏈，培養更多生物醫藥創新型企業。

港府可與大灣區城市合作，加強內地生物醫藥的原創能力，並發揮國際合規及認證的經驗，把產品帶向國際。中山市及深圳市都有多個重點的生物醫藥產業園區，未來香港可與這些大灣區城市進一步深化合作，例如共建聯合實驗室、藥品生產基地、生物醫藥流通中心等發展生物醫藥的研發項目，以開發更多原創藥，使內地醫藥原創性及國際化方面更上一層樓，提升中國於國際生物醫藥產業的地位。

作者是香港生物醫藥應用研究協會行政總裁

[朱兆麟]