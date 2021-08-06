曾志豪：起訴黃耀明的政治信息

這宗發生在2018年的案件，事實過程如此清晰，如果真的以公義角度出發，為何廉署不即時拘捕黃耀明，而要拖到2021年？這期間，區諾軒當選了，也因為選舉呈請又被取消資格了，再後來因為其他案件也被拘捕了，甚至連整個立法會選舉的遊戲制度都「完善」了，在這個時刻、就這麼一宗連律政司都同意「案件及案情較輕」的案件提起訴，究竟是基於什麼考慮？又如何在「事過境遷」的情况下，維護選舉公正？

黃耀明案件同期的建制派候選人都有上台獻唱造勢提供娛樂，卻無被指控，更遑論歷年來的蛇齋餅糉、掌心雷等等事件，不了了之。近期建制派、政權都捲入疑似「揼邪骨」、「鮑魚飯局」等等涉及公職人員行為失當以及政商利益瓜葛的事情，卻未見執法部門進一步調查跟進。

追究到底 鬥爭對象無限制

如果是政治鬥爭行為，又傳達什麼信息？

第一，追究到底。《人民日報》、新華社對教協的指控，是講到「自成立起，香港『教協』的所作所為就與教育背道而馳」。新華社的舊帳翻到和支聯會的關係、佔中時的表現，所以教協無論做什麼切割、退讓，都無補於事。黃耀明和區諾軒，都是涉及2019年之前的選舉案件，也就不難明白政權的清算是沒有時限。

第二，鬥爭對象無限制，不止停留在政治領袖或傳媒大亨，連異見的文藝界人士，也要打擊。因為共產黨動輒以「全國各界」的「全稱」去表達團結、民心向背的統一局面，文藝界是「各界」之一，又豈容有不忠誠的文藝界？就像國內哪個藝人可以不做護旗手？

即使拿到了諾貝爾文學獎的莫言，在政治形勢收緊下，也被批鬥成「媚外」，就因為他不配合主旋律歌頌，成為不聽話的「文藝界」。

所以不要心存僥倖，以為自己的界別「不涉及政治風險」，從此只有「各界代表」，個個都是「忠誠各界」。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]