林朝暉：為何遲遲不管制香港政治獻金？

承接上一系列分析培養治港人才的困難，並提出制度改善建議，此系列「香港10個不能迴避的政治問題」續由香港政策研究所高級研究員林緻茵及本人(北京港澳學人研究中心理事林朝暉)整理及討論未來治港、執政管治的個人、組織，在新政治環境及全球格局下絕不能迴避的政治問題。我們希望大膽預先向港人及參政者指出一些關鍵矛盾、誤解，好讓後來者在深思及破解問題上既不矯枉過正，也不至失焦；應有充分理論準備、政治手腕及使命擔當，理順其中改革關鍵）

香港回歸前夕，港英政府急速推動民主化，催生大量政黨/政團參選。逐步取消殖民地時期各類政治限制同時，也讓政治活動空間大幅放寬，但正常選舉民主制度中，本應有相對應防範極端主義的資金管制、政治結社、政治活動、政策游說等的法規制定，香港明顯沒跟上形勢。本文集中探討的政治獻金管制，僅在各級選舉經費規定。香港回歸後承襲整個制度，主要分四方面：

（1）要求公開選舉捐獻及經費。為確保選舉公平，各級選舉有明文規定選舉經費上限，也容許參選人接受政治捐款，受法定選舉經費上限所限。立法會選舉經費支出及捐款來源，要求在選舉結果公布後60天內提交審計及申報，並可供查閱。

（2）政治組織結社依據現存公司/社團制度註冊，選舉時自願申報組織聯繫。現時香港沒專門政治性組織註冊或規管制度。據稅務局分類，不以牟利為目的之組織，可經公司註冊處註冊成立有限公司，或申請成為「擔保有限公司」（Limited by guarantee），或向警務處註冊成立社團。3類組織都是現時香港各政治性組織/工會等常用的法人身分。公司成立及註冊簡易，沒審查通過等要求，對於財政支出及捐款來源也沒公開要求；有限公司只需每年向稅務局提交年度審計報告；社團則沒有提交審計及報稅的相關規定。換言之，政治性組織以上述形式設立，其財政狀况處於不受監督、不設防狀態。

（3）收取捐獻及非牟利組織的財政規定。一般有限公司不能公開募捐及接受捐款。不少以社會公益等為目的之組織，會以「擔保有限公司」或申請成為「非牟利慈善組織」（俗稱88牌）形式存在，接受公開募捐；年度財務供公眾查閱。但其資金過去也有用於捐獻予參選人、政黨、政治活動等；現時法例沒明確限制。

（4）公共財政補助部分。香港沒政治性組織的特定註冊及分類，公共財政補貼只限於：各場選舉結束後，政府根據得票量給補助（2020年最新補助標準每票15元；註）。

規管政治資金 解決長期擔憂

綜觀全球奉行資本主義制度的地方，選舉式民主制度必然孕育政黨；不同階層及群體為維護及爭取權益，催生工會、地區及專業組織，以組織示威集會、參與選舉、政策游說及倡議等方式影響政策。

政治組織及活動必涉經費。不管來自成員義務上繳或外部捐獻，不同國家都對政治相關的資金流向、公開程度有規定。這也是全球公認有效的法律工具，防範外國勢力滲透；對限制所謂「金權政治」、「官商勾結」等腐敗狀况，也有相當程度用處。

香港現時制度與台灣地區及英美等地比較，對政治相關資金管控方式有明顯不足，有待完善。筆者認為，中央已立國安法，但本地執法始終要據香港實際狀况及司法秩序。以完善政治資金管控法例為突破口，既是世界常用，也是國安部門有效及實在的抓手，較易追蹤疑似干犯顛覆國安或勾結外國勢力的罪行，能提供確切及可追溯的證據。

純粹依靠相關人等的人脈交往、網絡公開言論等上庭舉證，不僅易造成捕風捉影，也讓國安法在本地立法及執法過程中，難以設定清晰準則。當下政治環境，穩人心、立規矩是當務之急；用科學的法治手段，可讓國安法在本地立法進程中，全面杜絕政治組織可能受外國勢力資金或一些財閥暗中支持。更重要是讓本地政治在陽光下進行，有利重新回到民生、發展等議題。要建立央港官民互信，以至推進民主良性發展，就有必要徹底根治國家長期對香港「不設防」的擔憂。

比較研究：現存制度的漏洞及可改善路徑

香港落實政治獻金管控，不能一蹴而就、操之過急。筆者建議逐步在以下領域先行完善：

（1）建議設立獨立有關「政治性組織」的分類註冊制度。英美以及同區不少國家，透過《稅務條例》方式明確區分牟利企業與非牟利組織；非牟利組織中，又明確區分具參選及政治組織功能者，與一般公益事務等慈善組織。

英國公司及社團註冊制度與香港相似，由稅務局及民政事務單位管理；但政黨及政治性組織的註冊經由選舉事務委員會（Electoral Commission）負責。此類組織須公開捐款來源、財政支出狀况，並接受公眾監督及查閱。英聯邦各國包括新加坡，沿用類同制度。

美國政治性組織註冊制度及分類較複雜，但值得參考其管制邏輯。據其稅務局（Internal Revenue Service）分類，涉及政治及公共性組織有幾個分類：（a）參選人競選辦公室、（b）政黨、（c）（超級）政治行動委員會、（d）527類別、（e）501c類別。前三者經由選舉委員會註冊；除了超級政治行動委員會外，每個捐款者的年捐款量有上限，來源及帳目須即時記錄及公開，設立獨立帳戶可供執法部門查找。即使透過工會、慈善組織等的政治捐獻，但凡以「選舉性質」為目的，都受上述安排規範。後兩者，527類組織指「政治性質」組織，同享免稅，可接受政治捐款，但須公開財政及捐款人。此類組織目的是推動政策倡議、政治行動。501c類別泛指一些具公共性質的組織，如工會、商會及慈善機構；它們毋須公開財務狀况，但可透過政治捐款予政黨、政治行動委員會或527類組織，參與及支持政策倡議，及支持某候選人，這樣做就要公開捐款紀錄。上述分類，好處是但凡與選舉及政治活動相關的支出，都經由一些必須公開財務紀錄的組織進行，為執法部門核查及預防外國勢力滲透，提供重要法律程序及工具。

相反，香港現時的政治組織、工會及非牟利組織，分別以不同形式出現。香港沒明確分類「選舉性質」、「政治性質」與「公共性質」組織，政黨及個人極易透過一些不強制要求公開帳目的組織，合法收取資金，並以此對政治活動提供贊助，或在選舉期間提供捐獻；執法單位難以追查捐獻來源，甚或難以舉證指控資金是有關外國勢力的政治捐獻。考慮到香港不存在「政黨法」的問題，建議可不用照搬海外經驗，先從稅務局方面入手，對涉及政治活動及參選性質的組織作一欄特殊分類；對其財政、經費運用有相應規定。明確分類及完善註冊制度，將是國安法本地立法必須踏出的重要一步。

公共財政補助替代公眾捐款

（2）值得考慮公共財政補助替代公眾捐款。不少政體選擇以公共財政來支持合法註冊的政黨/政團，提供基本運作開支，避免大黨長期有壓倒性優勢。此類做法普遍跟政黨/政團成員數、議席或得票率等掛鈎；受資助的往往是代表少數利益，或倡議特定議題的小型政黨，金額僅用以支持維持其基本運作，倫敦市議會也有類似安排。另一類考慮，是以公共財政補助小型政黨，換取政黨接受對每年可接受公眾捐款設上限，減少政黨對公眾或企業捐款的依賴，也對外國的捐獻有嚴格限制。這些政黨也代表及整合特定群體/議題，爭取權益，確保社會少數聲音被納入治理架構。

香港過去不少大型政治活動，是政黨/參政組織接受公眾籌款的重要場合；不少可疑資金流入，長期成為國安部門的夢魘，也讓不少政黨覺得百辭莫辯。實證發現，但凡設立可接受公眾捐款上限，或以公共財政補助政治性組織的基本開支，都會減少政黨頻繁動員群眾，為管治及治安減少不穩定。再者，香港過去政黨/政團中有不少「涉外」及「涉台」的政治捐獻，一直是「灰色地帶」，是時候以法律明文規範，正本清源。

研究過程中，有本地政圈人士提出，完善選制後，除了選管會「提名」制度提供制度保障，也是時候考慮以特區公共財政，甚至中聯辦也開放接受申請，容讓合資格政黨/政團獲一定比例補助，既體現國家政府與「地方性參政黨」關係，也是體現中央與特區關係的制度一環。

時機成熟與否 自行斟酌

回到文首的問題：既然政治資金管制是很基本的「國際慣例」，為何過去多年遲遲不提上政治議程？難點有三：

（1）泛民及建制派都不願公開帳目及政治獻金，擔心影響資金來源及既有利益，其中原因不言而喻；

（2）過去對港部門及港府認為時機不對，缺乏理論及制度準備，不敢輕舉妄動；

（3）香港過去欠缺國安法、其他相關法規及執法部門。

當下是否破局之機？願君自行解讀。

註：上述各項規定分別於《選舉（舞弊及非法行為）條例》、《選舉開支最高限額規例》、立法會及區議會選舉的資助規定、立法會選舉程序的規例、《稅務條例》、《社團條例》訂明

（「香港10個不能迴避的政治問題」系列之一）

作者是北京港澳學人研究中心理事、全國港澳研究會成員

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[林朝暉]