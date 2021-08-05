梁美芬：年輕人要戒「攬炒鴉片」毒

通識科教材無王管

過去13年來，我一直批評通識科，無王管的教材提供極大的漏洞，給予有問題的老師和約250小時的必修教學課時，對一些心智未成長的年輕人，灌輸極端思想，教協對此視若無睹，甚至為這些老師叫座！荼毒幾代未成年學生，令全香港社會受害！

教協死在自己手上

教協應該知道，很多被誤導而入獄的孩子之家長，正在埋怨教協利用他們的孩子作政治棋子。害了孩子，苦了家長！因此，教育局宣布不再承認教協為教師舉辦的培訓課程，亦不與教協或其代表舉行任何會議，不再就教育議題諮詢其意見，此舉獲得了無數家長，以至社會各界的掌聲。

教協弄得今天「釘牌」下場，可說是死在自己手上，但其遺害是香港社會無可估計的。

教育問題冰封三尺

此外，警方國安處早前拘捕了5名「香港言語治療師總工會」成員，當中包括正、副主席及司庫等，指他們涉嫌「串謀發布煽動刊物」，違反《刑事罪行條例》，凍結工會約16萬元資產。看見這批人的繪本教材，實在令人心寒，漫畫內容完全是洗腦式鼓勵仇恨，並將非常複雜的政治對抗思想，用洗腦方式變成漫畫向青少年洗腦，連幼稚園也不放過！令人聯想近日香港大學學生會的活躍分子，為「恐怖襲擊者」悼念一事，簡直令人髮指！

以上多宗令人憤慨的事件，更令我回想起，早幾年中文大學，有位學生會前會長，用「粗口爛舌」當場重複鬧中國人做「支那人」，其煽動仇恨的畫面至今仍歷歷在目。再追溯回頭，教育局副局長蔡若蓮的兒子不幸自殺，教育大學竟出現一些涼薄不堪、違反人性的大字報。凡此種種，反映教育問題冰封三尺，非一日之寒。

綜觀全世界，即使社會內部有多大的分歧，都不會像香港現時的教育局面淪陷如此。這簡直是新型思想鴉片戰爭，年輕人必須戒掉這些「攬炒鴉片」毒。社會各界必須同心合力，令這種荼毒青少年的新型鴉片在香港絕迹！

作者是華人學術網絡成員、立法會議員

[梁美芬]