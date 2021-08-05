陳帆川：一家禁開會的公司 卻成全球最大媒體

「逾10億人訂閱」的網媒

什麼樣的媒體辦得好？大家有沒有在社交媒體看過一些色彩繽紛的短片，內容是花幾分鐘教你一些生活小技巧、慶祝節日的玩意、有趣烹飪貼士、冷知識等。短片的演員明明是西方人，字幕和配音卻是中文，奇奇怪怪，點擊率卻以百萬計。它們出自一家背景神秘、卻極速冒起的媒體公司TheSoul Publishing。

該公司成立5年，沒有自己的內容發布網站，只在全球大大小小的社交媒體經營帳戶，訂閱人數號稱超過10億，是全球觀眾量最大的媒體之一。比起其他更早起步、以社交平台為基地的網媒，它的不同之處是，其他網媒主要利用由用家自己製作的內容，例如始於香港的9GAG，網片全由網民提供。TheSoul卻擁有自己的內容團隊，製作自家內容。

八成員工遙距工作 連Zoom會議都禁掉

它有其爭議性，因為不少內容可信性成疑、涉嫌抄襲等，跟其他不少網媒一樣。但本篇只談它的營運策略。

該公司高層接受媒體訪問時透露，他們有約2000名員工，來自約70個國家，每天將影片翻譯成19種語言，以吸納全球觀眾。這裏要解決兩大難題——員工協作、客群差異。

早在疫情爆發前，他們已採用遙距工作模式，現在八成員工皆遙距工作。當很多公司嘗試用Zoom開會，認為就此開啟新工作模式時，TheSoul最近卻連Zoom會議都禁掉，以免浪費工作時間，鼓勵員工透過其內容平台，用文字交換意見。

集中做正面輕鬆內容

至於同一套影片，如何迎合全球不同語言的觀眾口味？他們說，集中做放諸全球皆適用的正面和輕鬆內容，尤其疫情肆虐期間，人類更渴求這類心靈雞湯。觀乎他們的出品，顏色鮮艷，內容簡單易明，猶如兒童節目。這讓人想起天竺鼠車車，明明是小孩節目，卻受大人追捧。現代人的口味就是如此。

這類網媒以目標為本，看數據辦事，找出最受歡迎的元素，再透過流水作業無限複製受歡迎內容。有人將TheSoul形容為高級版內容農場，因為即使其影片包裝精美，內容終究是錯漏百出。但它能將同一款內容打進數十個國家，本身已是一種創新，是網媒「出海」的少數成功例子。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]