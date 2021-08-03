梁美儀：刮掉「三大毒瘤」 香港天下太平？

支聯、民陣、教協 日子已倒數？

對這問題的答案，大家或許心裏有數。這3顆「毒瘤」，數十年來一直是有力凝聚反對勢力的橋頭堡。支聯會在1989年成立，32年來，從未停止提醒世人六四事件的存在。除了近兩年被警方以疫情為由，反對舉辦六四燭光集會外，30年來，每年風雨不改在維園舉行燭光集會，號召數以萬計市民悼念六四死難者，那一夜，金黃燭海的相片，傳遍世界。

現在徒剩軀殼的民陣，打從2003年搞出個七一50萬人大遊行起，多年來成為民主派號召市民就不同政治訴求上街的政治號角。不論是反對就《基本法》23條立法、爭取雙普選、要求官員下台，到兩年前發動兩次逾百萬人的反修例大遊行，動員力之強、凝聚民眾走上街頭的號召力，每每對政府施政造成沉重壓力。

近日被官媒猛轟的教協，是民主派陣營最大的工會，會員人數逾9萬，在教育界有極大影響力。最要命的，是經創會會長司徒華悉心經營，教協透過向會員提供各種服務，積累不少資產，屬民主派內絕無僅有具財力的機構，人財兼備。

這些組織得以存在，是基於其主張與信念。所謂「會員優惠」，教聯會、工聯會提供的不會比它們少，理應何懼之有，何况這些在民主派陣營最具號召力和財力的組織，被年輕一代視作「和理非」類。但在《港區國安法》生效之後，這3個組織已被視為挑戰國家安全的毒瘤組織，理應人人得而誅之，但可以預見，即使剷除這三瘤，香港社會或許會變得無聲，但不代表會無怨無恨，可天下太平。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]