劉進圖：唐英傑案有合理疑點

唐英傑沒有發表公開演講，律政司控告他煽動分裂，是基於他騎着電單車在港島鬧市穿梭、衝擊警方防線時，電單車上插了一面旗幟，上有「光復香港 時代革命」標語。控方的檢控策略是傳召專家證人，由一位歷史學者作供，力證「光復」有取回國土之意，「革命」是指推翻政權。3位主審法官明顯對控方的專家證詞甚為受落，在裁決中大篇幅引述且甚少質疑，如果辯方沒有傳召專家作證，法院很有可能就此認定，分裂香港鼓吹獨立是「光時」口號的唯一合理解釋。

不過，辯方傳召的兩位專家證人作供表現相當出色，從傳播學及政治學的學術專業角度，力證「光時」口號在不同時空、不同社群之間，可以有多種意思，不能簡單歸納為單一意涵，更不能強行認定是指分裂。雖然控方律師對此猛烈質疑，但兩位專家回答頭頭是道，主審法官最終無奈同意，「光時」口號可以有多個意思，而分裂只是其中一個意思。

法院採用環境證據定罪

既然「光時」口號可以有多重意思，法院如何認定唐英傑有煽動分裂的犯法行為及犯罪動機？由於唐英傑沒有上庭作供，法院採用的是環境證據，裁決表明定罪是基於多個特定的環境因素，例如唐選擇在7月1日這日子行事，這天既是香港回歸紀念日，也是國安法實施第二天（國安法在2020年6月30日晚上11時生效），深具象徵意義；唐選擇以騎電單車3次衝越警方防線，最後撞向多名警員，這種暴力及非法的手段，突顯其蔑視法紀挑戰秩序；還有唐犯案前與網友的交談紀錄，顯示他知道自己將進行違法活動，要尋找迴避警察攔截的安全點。法院綜合考慮了這些因素後認為，唐展示「光時」旗幟要傳達的，並非溫和合法的信息，而是激烈暴戾的違法信息，所以是明知而煽動他人分裂香港走向獨立。

「光時」旗信息有其他合理可能

問題在於，就算唐英傑展示「光時」旗幟的行為，含有暴力的、挑戰警權的、蔑視法紀的意味，甚至包含對回歸紀念日及國安法實施作出抗議、控訴的政治意涵，仍不足以達至結論，說唐展示這旗幟毫無疑問就是宣揚港獨、鼓吹分裂，因為邏輯上仍然存在其他合理的可能。

例如，唐英傑可以是藉「光時」旗幟表達對反修例抗爭運動的支持，傳達運動的「五大訴求」（包括改變暴動定性、釋放被捕者、展開獨立調查等，但不包括分裂或獨立），唐可能是鼓勵運動支持者繼續街頭暴力抗爭，勿因國安法出台而退縮，這個信息雖是煽動他人非法使用暴力，卻不等同於煽動分裂搞港獨，但同樣與各項環境證據都脗合。

換言之，煽動分裂並不是唯一合理結論，控方舉證尚未達到普通法刑事審訊定罪所要求的無合理疑點。遺憾的是，高院的書面裁決對這舉證標準如何達成，沒有什麼着墨，恐怕難以消除法律界和公眾的疑慮，也為被告人留下了一片上訴的空間。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]