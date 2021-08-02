鄭立：給教聯會某副主席的良心建議

雖然本人也不能認同其言行，不過，念在當事人尚年輕，淪為過街老鼠，多少有點惻隱之心。故此，比起加入指摘，我想是否可以幫助一下這位年輕人，以循循善誘的方式，給予他一點應對方式的建議，期望他有一天能重獲新生。

首先，若被說是沒有家教，羞辱的不是他自己，而是他的父母家庭。從他留學英國、年紀輕輕就獲得諸多厚職的經歷看，應該得到不少的祖蔭。令父母蒙羞，可謂不孝。在向公眾道歉之前，可考慮先向自己的父母道歉，甚至向祖宗牌位誠心上香。

主動辭職 減少對學校及組織傷害

當事人的言論，對於其工作的學校之校譽，也有非常重大的傷害，照理也會令學校的管理層感到為難：如果主動辭退當事人，難免會被人譏為割席；可是不辭退當事人，又會被說是護短偏私，靠裙帶關係維持。讓校方陷入左右不是人的兩難之境，是陷學校於不義。答案也很明顯，只有當事人主動辭職，才能夠減少對於學校的傷害。

可考慮捐錢贊助本地體育

如果繼續任職，將來開學面對學生時，必然自己尷尬，學生也尷尬，早點辭職，空出一個教職給欠缺祖蔭的窮苦青年，也是積存陰德。可考慮將這麼多年收過的薪水，全數歸還社會，捐出來做點善事，贊助一下本地的體育，都可以為自己得到一些加分。

至於身為教聯會堂堂副主席，其言論已為教聯會的聲譽蒙上永遠的污點。自然也該主動辭職，再主動澄清這只是個人的失德行為，不代表教聯會的立場。當然這不足以修補所有傷害，其名聲還是敗壞，可是當事人應該表達修補傷害的擔當。

另外，據說在網絡上，有聲稱是當事人舊同學的網民，對當事人有涉及金錢和誠信的指控。所謂謠言止於智者，疑點利益歸於被告。當事人如果沒做，也可藉道歉的機會，否認指控，自證清白，若是沒有做過的事情，可大聲說自己沒有做過，何必被人誤會。

如果當事人誠心的接納以上的建議，相信比較大機會得到社會大眾的諒解，希望當事人能夠考慮。

作者是專欄作家

[鄭立]