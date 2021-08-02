孫興杰：從安克雷奇到天津：通往中美互動之路

中國堅決拒絕美國「從實力地位出發」

此前，美國重提「實力地位」概念，引起中美外交高層在安克雷奇激烈辯論。拜登政府上台後，提出「從實力地位出發」與中國打交道，中方認為這是高高在上的脅迫外交。中國在安克雷奇不接受這一套，在天津更不可能接受這一套。可以說，「從實力地位出發」是中美互動面臨的迷思，甚至是話語陷阱。在世界百年大變局之下，中美關係面臨的根本問題是如何審視彼此，界定雙邊關係。從安克雷奇到天津，中美辯論甚至爭吵的焦點，是中國明確且堅決拒絕美國「從實力地位出發」的交往規則。

中國外交部副外長謝鋒從多個角度和層面，批駁了美方對於中美關係的界定，比如「從實力地位出發」、「競爭、合作、對抗」的三分法、基於規則的國際秩序等。從觀念而言，美國要從實力地位出發與中國打交道，而中國一直強調中美要構建「不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏」的新型大國關係。

美國對實力的強調，帶有強烈的霸權護持意圖。拜登政府的「美國回來了」，其本質是美國回到領導世界的「霸主」地位。從美國的國際戰略歷程來看，當下美國處於戰略收縮期。無論是「從實力地位」，還是「美國回來了」，背後都是強烈的戰略焦慮。布林肯在闡述「從實力地位出發」時，也提到不要從弱勢（或者弱點）出發，將「from a position of strength」直接翻譯為「從實力地位出發」，帶有強烈的恃強凌弱意味。最初，美國駐華大使館將這一短語翻譯為中文；在安克雷奇會晤期間，美方翻譯人員亦如此翻譯，引起中方的強烈反感和嚴厲批駁。若從布林肯對這一觀念的闡釋而言，對應的中文應是「從美國的優勢」與中國打交道；或是在與中國打交道時，要佔據主動，而非被動應對。

美方從一開始，就將這一短語簡單粗暴地譯為「從實力地位與中國打交道」，暴露出美國對華政策團隊缺少對中國的充分了解，尤其缺少對中國近代以來歷史變遷的體察。結合拜登政府上台後的對華政策行為，美方的翻譯，在相當程度上暴露了其「不為外人道也」的意圖。如果意譯，拜登政府對華政策可謂「有力、有利、有理」：實力，尤其是經濟和軍事構成的硬實力，構成美國對外政策基礎；利益，是美國對外政策的目標，當然，如何界定美國國家利益一直是個問題；理性以及價值觀，是拜登政府區別於特朗普政府的特徵，這裏的「理」並不是道理，而是西方近代以來的「國家理性」，以及美國不斷鼓吹的價值觀和意識形態。所謂「from a position of strength」與美國所謂「競爭、合作、對抗」三分法相互嵌套，愈來愈體現為對抗底色之下的競爭以及有限度的合作。

中美要通過互動 尋求最大公約數

中美關係是世界上最複雜和最重要的雙邊關係。從特朗普政府時期開始，美國試圖修正對華交往的規則和方式，確立對華政策的主導地位。特朗普政府的政策看似毫無章法，卻啟動了全政府、全議題對華競爭乃至對抗的時代。拜登政府基本接受和延續對華對抗的做法，在意識形態、價值觀、國際秩序規則等議題上不斷升級，進一步加劇了中美之間的競爭和對抗。即使如此，美國也無法迴避中美關係，中美之間的外交互動終歸要建立起來，通過坦率、深入和開誠布公的互動，尋求中美關係的最大公約數，形成雙方能夠接受和尊重的規則。

王毅在與舍曼會見時，就雙方有效管控分歧、防止中美關係失控提出3點要求，明確3條底線：第一，美國不得挑戰、詆譭甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度；第二，美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程；第三，美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。舍曼在社交媒體上也透露，與王毅外長會晤時談及中美健康競爭、保護人權和民主價值觀，以及加強有利於雙方的基於規則的國際秩序等問題。可見，從安克雷奇到天津，中美外交高層的會晤既是各自表達立場，也是了解對方底線的過程。這是大國相互尊重的基礎和起點。

美國霸權衰落 與中國並無關係

中美關係的結構是否發生變化？也即是，中國是美國旗鼓相當的競爭者，還是中國毫無取代美國的想法？中美關係實力對比的整體結構沒有發生變化，只是出現了局部均衡，穩定的中美關係有利於雙方。美國誇大了中國實力的增長，甚至將中國視為美國的「假想敵」。「美國衰落論」既是美國戰略焦慮的外露，也是其內部動員機制。

美國衰落的，是本就曇花一現的霸權幻象；因為「冷戰」後美國的霸權地位只是異象，而美國卻將其視為常態，這是美國霸權的迷思。在此迷思下，美國陷入了長達約20年的中東戰爭。美國霸權的衰落，既是歷史回歸常態的必然結果，也是美國重大戰略失誤的後果，與中國並無關係。

從具體議題出發 以合作積聚互信

中美關係處於「冰冷」狀態之下，不僅需要持續的外交互動，更需要從具體議題出發，以合作積聚互信。謝鋒向美方提交了兩份糾錯清單，並從務實合作角度，提出了多項具有操作性的合作建議。從安克雷奇到天津，中美互動之路已開啟，是導向戰略合作還是對抗甚至敵對，需要中美雙方從歷史責任與戰略智慧的高度，去經略與管控當今世界最複雜、最敏感的大國關係。

作者是吉林大學國際關係研究所副所長、教授

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[孫興杰]