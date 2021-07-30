黎卓然：實習培訓有助中學生在職場突圍而出

學生要勇於突破自己 爭取表現

今年暑假，MWYO青年辦公室再度舉辦中學生實習計劃，在實習前安排了5天培訓，邀請了兩位富有職場經驗的導師，密集式地訓練26位毅進或已完成中六課程的學生，內容包括溝通技巧、職場禮儀、工作態度、面試技巧等。在培訓的最後一天，兩位導師表揚較出色的學生，他們能夠成功突圍而出的原因，乃其所展現的勇氣及突破的精神。

按導師的評價，假設26位學生平日在學校都是98分的學生，有些會沿用平日獲取98分的技巧去應付培訓，但有些卻會突破自己去爭取99.5分。要率先跑出，分別就在這裏。例如當全部學生被狠狠地痛斥一番後，氣氛變得特別沉重，正當每人都在各自消化巨大的壓力之際，導師卻問，誰想出來做反思活動。對學生來說，這是很不容易的事。但在這氣氛下仍勇於站出來的學生，他們可以有更大幅度的成長，並給人深刻的印象。

在這資訊發達的世代，中學生也能隨手獲取知識，在知識層面上，大學生與中學生的差距很可能會愈來愈窄。同樣重要的是，人工智能技術取代不少勞動力，惟仍然未能發揮人類擁有的軟技能。最終，誰擁有優秀的軟技能，誰就能在職場上有傑出的表現。在培訓中，表現優越的往往能展現出良好的情緒管理，能主動積極，且勇於溝通，適時抓緊機會。導師讚賞有學生在5天培訓後，會主動聯絡及要求指教，希望與之建立比5天更長遠的關係，這就是現今很需要的軟技能。剛畢業的學生就可以依靠這些軟技能，在短時間內領先別人。

急需開創更多持續職場培訓及實習

這世代的年輕人，擁有優秀軟技能者不多。例如他們普遍缺乏交際技巧，原因可能是他們很少與不同背景和年齡的人相處，只能用慣常與父母對話的方式去解讀及回應他人的說話；又可能現今教育制度傾向用標準答案，把既定答案像程式般輸入每個學生的腦內，他們不需要主動發問，逐漸就不懂得如何發問。另一邊廂，父母和老師未必有充裕的時間，協助了解和分析他們的優點和缺點。不過，他們的不足，錯不在他們，而是很少有人用心地給予他們評語和建議。

再者，學校及社會太少教育有關職場軟技能的課題，也未能製造更多實戰和建立人脈的機會。現時學校多數只提供一次性的培訓，例如邀請外來的講者分享一次就完結，學生難以與講者繼續溝通；而平日大多由缺乏其他行業經驗的老師作培訓，效果不太理想。資源較充裕的學校有舊生會去擔當業界的學長，持續跟進學生的狀况，從而彌補平日職場培訓的不足，但資源較少的學校則未能給予類似機遇。

另一個不足是過往生涯規劃太集中於傳統行業及其一貫的「規劃」模式，例如從事物流就是這樣子，銀行就是那樣。學校忽略了現今青年所需，例如近年興起的「斜槓」（slash）一族，故此未能有效協助學生為自己開創多種可能性和靈活應對，讓他們計劃怎樣找一份可養活自己的工作，同時能夠追求理想的生活。

學生需有人聆聽、分享、同行

由於學校提供的職場軟技能培訓不足，有學生會付錢到其他機構上課，去學習面試技巧及職場軟技能等，情况猶如參加補習班一樣。雖然有非政府組織舉辦相關的課程，但數量不多，跟進也不足夠。事實上，學生很需要有人願意付出時間去聆聽自己，並分享寶貴的意見，要求的不止是一個輔導員，更需要一個曾經出去「打過仗」的人去幫助他們，與之同行。

至於MWYO的中學生實習計劃，兩位導師看到學生的需要，特別在困難的職場環境下，更需要別人指導在學校過渡到職場時，能夠超越別人的方法。短短5天培訓已可看到學生的轉變，他們一天比一天坐得更前，很渴望聽到別人對自己的評語，希望了解自己多一點，尋找身分認同，想不斷進步。他們都很專心參與，因為有人願意花時間去聆聽他們，誠懇地給予回應及評語。

每位年輕人都是可造之材，他們想要擴展人脈網絡，以及獲取不同的實戰機會和個人評語。筆者寄望社會各界可以關注他們的職場培訓及實習，投放更多時間和資源去與他們一起成長，除了為到他們的好處外，社會及公司可視為長遠的投資，將來必定有可觀的回報。

作者是MWYO青年辦公室高級研究員

[黎卓然]