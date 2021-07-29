陳帆川：藍絲炒熱假新聞的方程式

民建聯教師穆家駿無緣無故狙擊努力比賽的香港運動員，動機不明，客觀效果就是引起廣泛報道，跟大台那位尖叫記者一樣，一夕走紅，並在微博上繼續發光發熱。

炒作關鍵字 自製「新證據」抹黑

不少建制派新星在2019年區議會選舉中慘敗，於是轉換跑道，摸索在社交媒體上突圍而出的方程式，從藍絲客群身上收割點擊率，成為網絡紅人。方程式由一批關鍵字組合而成，炒作的話題涉及愈多關鍵字，成功率愈高。以今次無風起浪的事件為例，關鍵字是黑衣、不忠誠。

但凡任何一張圖片，只要有人穿上黑衣，就有機會被講成跟黑暴有關。雖然黃營也愛拿此說事，稱呼穿黑衣的某某為自己人，但純屬玩笑性質，反觀藍營卻異常認真。

至於「不忠誠」，則是「萬能Key」，使用頻率極高。這次運動衫上沒有區旗，當事人被質疑別有用心。回想起食衛局常秘劉利群，也曾被質疑縱容「連儂牆」，是屬於不忠誠。其實只要翻查某人過往的合照、接受過的訪問、去過的地方，總可以找到其所謂不忠誠的證據。

這些所謂證據，聽起來牽強，於是有心人還熱中於自製新證據，加強傳播力量。大家耳熟能詳的手法，就是從2019年的示威圖片庫裏，挑選一名蒙面黑衣人，再將目標人物說成是圖中人。這些抹黑手段，雖然單獨看起來拙劣不堪、貽笑大方，但如果將兩三項所謂證據拼在一起，即效果加倍。許多人即使未至於深信不疑，也寧願轉發了再算。

藍營黃營「胡說八道」威力不可同日而語

胡說八道一向是網民的專利，不分黃藍。正如在黃營裏，無數網民天天在捕風捉影，批評這個或那個人物是暗藍、在賣港。不同的是，黃營的胡說八道，其效果也停留在胡說八道的層面，沒人當作一回事。藍營的炒作威力卻不可同日而語，因為大家都會擔憂，到底這樣的指控能否成立。愈擔憂，話題愈熱；話題愈熱，KOL愈興奮。

正因如此，許多公眾人物不得不主動表忠，先下手為強，避免他日無緣無故被推上風口浪尖。愈多人表忠，尚未表忠的人則愈容易成為目標，形成惡性循環。

我們不猜度香港運動員忠不忠誠，我們只相信香港運動員不是垃圾。至於忠誠的，也有可能是廢物，這是田飛龍說的。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]