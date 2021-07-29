李浩然：商界不希望新冷戰

美國行徑出於政治博弈需要

細看這次所謂警告，跟美國政府近年對中國推出的政策和指控相同，基本上沒有提出任何實質根據，只為惡意打擊香港的營商環境和金融市場，通過挑起事端施壓中國。

事實上，美國這些外交動作的背後動機，完全是為了跟中國的大國博弈需要。中國近年從國力到經濟實力、市場規模、工業水平等方面，都突飛猛進，例如中國已經是實質上的世界第一大市場、5G技術領跑者等，已威脅到美國的傳統霸權地位，使美國感到極大的政治壓力，因而展開了全方位的對抗——從經濟上的技術脫鈎、入口貨品關稅，到政治上的支持台灣民進黨當局推進分裂行徑、藉新疆勞工和少數民族問題誣衊中國，以及對香港的正常內部立法作惡意干擾。

商界繼續對香港有投資信心

對於這些，商界其實十分明白。在商言商，也解釋了為什麼美國不斷發出這類外交或商業表態，而效果卻始終不明顯。香港美國商會發表的回應聲明，肯定香港的關鍵國際商業樞紐功能，表態將繼續代表在港美商及各持份者，共同建設香港的未來。從這可見，外商對美國政府就香港的指控和制裁並不認同。

事實上，自《香港國安法》實施後至去年10月期間，流入港元體系的資金已超過3000億港元。2020年底，香港的基金管理資產淨值比前一年底增加約20%。過去一年，香港的新股集資額超過5000億港元，增加超過50%；香港銀行體系總存款額比對上一年增加5.6%。這足見商界繼續對香港有投資信心。

美政策擾亂正常國際商務活動

然而，美國政府鬥爭式的對外商務和外交政策，已經嚴重擾亂了正常的國際商務活動。同時，由於政治不確定性的提高，投資美國的風險增大，也削弱了美國市場的吸引力。

2018年，美國國會通過《外商投資風險評估現代化法案》（FIRRMA）和《出口管制改革法案》（ECRA），外國投資委員會（CFIUS）的審核範圍被擴大，直接影響到外國投資者。

根據國際投資組織（OFII）的報告，2018年第二季度，美國外國直接投資（FDI）為負82億美元，這是自2015年初以來的首次，更是美國長時間FDI上升趨勢的拐點，而這下跌趨勢近幾年還整體持續。以2018年中國的對外投資為例，中國對歐洲的已完成外國直接投資為大約225億美元，對美國則為大約50億美元。中國對歐洲的投資已經是對美國的4倍多。美國市場由於美國的政治環境，不再是一個能夠對投資者提供足夠法律保障的投資目的地。

更甚者，國際商務秩序和活動也被帶來巨大的破壞和不確定性。例如發生過一些澳、加等地註冊的公司，以美國政策為理由，拒絕向中國籍的主要股東提供公司營運信息。試問這樣的一家公司還能如何運作？又有什麼樣的投資者願意向這些公司投資？

跨國大型企業不可能「為美棄中」

國際商業活動依賴於世界和平，國際交往對於正常商業活動非常重要。過去數十年，世界經濟受益於國際經貿，而總體來說蓬勃發展。而這背後，又是受益於二戰後由美國主導建立起的國際商貿規則。但是到了今天，美國政府卻因這些秩序孕育了中國的發展而謀求推倒，這是十分可惜的。美國政府的政策，正在破壞正常健康的國際商業運作，使企業面對極大的商業風險和政策不確定性。可是，任何一家跨國大型企業，都不可能光為了美國的政策和3億人口市場，而放棄快速成長的中國巨大商機和14億人口市場。商界渴望世界一體和秩序，不希望新冷戰，更不要被迫選邊站。

作者是華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官、基本法基金會會長

[李浩然]