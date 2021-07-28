張國樑：奧林匹克精神貫徹愛國者情操

說到國家互動一事，東奧熱的確掩蓋了不少國際新聞熱話，也恰好令訪華的美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）於周一與中國高級外交官會晤時碰灰一幕，得以輕描淡寫了。事件源於美方在出訪前單方面發表「『從實力的地位出發』與中國會談」的不負責任言論，自居高人一等，試以霸凌欺壓對象國，完全破壞了一貫國際外交禮儀，偏離平等相互的溝通基礎，中方仍以禮接待來訪，但義正詞嚴批駁美方。從此新聞可見，美國政府那份既傲慢又守舊的外交政策已偏離21世紀新時代的國際形勢，跟現時每天熱烘烘的奧林匹克精神更成了強烈反差。

堅守愛護和貢獻國家的情操

百年前中國共產黨的成立，是為着引進一個以思想理論指導為基礎的、符合中國國情的社會體制，排除萬難領導成立新中國至今，帶領國家和人民走過一段段既艱辛而又不平凡的「民族復興，國家富強」之路，從破封建後百廢待興，走進建成完整小康社會，歷史性解決絕對貧困問題，邁向社會主義現代化強國建設的第二個百年奮鬥目標。這空前的成就一切源於馬克思列寧主義的啟導，再循毛澤東思想到鄧小平理論，按蛻變進程而增添「三個代表」重要思想和科學發展觀，秉持習近平新時代中國特色社會主義思想，推進國家未來整體更具策略性發展的基調。再引述國家主席習近平在慶祝中國共產黨成立100周年大會上向世界莊嚴發表的宣告之一：「中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程！」中國富強乃全球中華兒女的福祉，尤其港、澳、台同胞更能直接受惠於祖國壯大所帶來的無窮機遇，這一切能在年初出台的「十四五」規劃綱要中洞察出來。在維護國家主權、安全和發展利益上，我們也要像奧運國家隊健兒一樣，堅守愛護和貢獻國家的情操，實踐國家統一大業的決心。

作者是香港青年時事評論員協會會董、香港群策匯思副主席

[張國樑]