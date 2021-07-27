楊文俊：校方嚴懲學生如設一言堂

懲處學生以至由學生組成之組織，亦發生在香港由教資會資助的大學。今年2月，中大因為學生會當選內閣「朔夜」的參選聲明以及接受媒體採訪的內容，而與學生會幹事會「割席」，宣布暫停為學生會代收會費，同時要求學生會註冊為獨立社團。同年4月，港大校方亦以「學生會行為給大學帶來違法風險」為由，宣布停止代收會費，並收回學生會場地的管理權。港大學生會評議會因發表「感激」梁健輝聲明而引起軒然大波後，港大更宣布不再承認港大學生會「（作為獨立註冊社團）現有在校內的角色」。另據報道，理大以該校學生會幹事黃沅琳於6月被捕後所發表的聲明「過分偏激」為由，拒絕再代收會費；嶺大亦以將學費與替學生會代收之會費一同徵收的做法屬「誤導」及「不恰當」為由，停止代收會費。連同剛宣布不再代收會費的浸大，及去年指學生會財務管理持續欠佳的城大，有6間大學不再為學生會代收會費。

元朗信義校方片面詮釋歌詞

元朗信義校方嚴懲演唱《銀河修理員》的學生，表面上只是行使校方的正當權力。相關做法縱使沒有違反規定，卻未必代表合情合理。據報道，校方所訂立的歌唱比賽規則中，歌詞涉及愛情、不當行為、負面人生價值觀以至政治事件的歌曲均不得在比賽中演唱。香港受所謂的「K歌文化」影響，廣東話歌曲歌詞千篇一律，歌詞的內容就算並非直接論及愛情，亦難免與愛情扯上關係。

如何解讀歌詞，只是詮釋者的創作、詮釋者的意見。分析《銀河修理員》一曲的歌詞，並沒有冒犯性，也沒有攻擊性詞彙，所謂歌詞具有政治意味，那純粹是校方的詮釋、校方的意見。因此，規則如何執行、怎樣的歌詞才符合校方要求，實際上全由校方決定，比賽規則顯然屬一紙空文。

據悉，兩位受罰學生分別為校隊成員和學會主席，充分反映兩位學生積極參與學校活動，對學校歸屬感強。兩位學生縱違反了學校定下的規則，但明顯並非全盤挑戰校方，這從他們本身積極參與校內活動可以看到。大過的刑罰明顯過重，禁止他們代表學校參賽，更是將刑罰以橫向方式加重，明顯對兩人不公平。校方如此的決定如充滿着「順我者昌，逆我者亡」的色彩，等同要求學生在學校的生活中只以聽從指令為本，唯校方政策是從。

大學停代收會費 屬連坐懲處

至於幾間大學停止為學生會代收會費，皆是將學生會幹事（或其他一些成員）的行為和言論作為相關決定的論據。行為不符校方要求的一眾學生會幹事和評議員，任期多數只有一年，需每年改選。因個別幹事的行為而懲處整個學生會，不代收會費，屬連坐制度，對投票支持幹事會的同學以至一眾與事件無關的持份者並不公平。

由於大學中活躍的學會多隸屬於學生會，以學生會屬會形式存在，校方不再為學生會代收會費，顯然需另設制度處理屬會問題。學生會會費過往皆於每年開學時由學校代收，屬會問題會有何着落實屬未知之數。在幾間大學中，由於港大已宣布不承認港大學生會在校園內的地位，故已決定要求屬會如希望繼續使用校園設施，需向由校方設立的「校舍事務委員會」登記，並與校方就相關使用條款達成協議。屬會原本由經民主程序產生的學生會組織管理，現在大學校方卻越俎代庖，將屬會管理權收歸己有，顯然屬擴權之舉。

要學生「猜度上意」 非培養優秀公民

就算將來港大重新承認學生會在校園的地位，其餘幾間大學的校方將來重新代收會費，允許學生會以事件發生前的制度運作，但事件已製造了寒蟬效應：幹事發表的聲明過分「偏激」，已經有可能被校方以此為由停止代收會費。同學們往後若希望通過參選學生會參與學運，想必一定不會再敢採取過分激進的立場，可預見「符合校方標準」將成為同學參與學生會選舉時如何擬定政綱的主要考慮因素，以免校方將來再次停止為學生會代收會費，這可謂變相鼓吹同學們猜度校方上意。幾間大學的行為，與元朗信義校方的行為，可謂一丘之貉，皆是要求學生依從校方立場，不得有忤逆校方的行為，如同在學校內架設一言堂。

早前，《銀河修理員》原唱樂隊Dear Jane在網上發起投票，供「粉絲」選擇樂隊應到哪間中學宣傳新歌。網民為表抗議，遂票投元朗信義中學，以聲援受罰學生。學生要在接受大學教育後成為優秀的公民，全方位的能力以至多角度的思維是必須的。香港的大學生，多數均是在文憑試取得佳績者。他們在經歷長達12年標準化的小學教育和中學教育後，亟待培養創意思維以至批判性思維等無法通過考試主導教育下養成之能力。高壓的環境以至要求學生猜度校方的意見，顯然與培養學生成為優秀公民的目標背道而馳。不論是元朗信義中學，抑或是幾間大學的校方，皆應該重新審視嚴懲學生以至拒絕為學生會代收會費的決定，以維護學校在香港的良好聲譽，以至重拾前述的教育目標。

作者是時事評論員

[楊文俊]